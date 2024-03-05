Vali Çiçek: "Kayseri'de bütün alanlarda inanılmaz bir yükseliş olduğu göze çarpıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Çiçek: "Kayseri'de bütün alanlarda inanılmaz bir yükseliş olduğu göze çarpıyor"

Vali Çiçek: "Kayseri\'de bütün alanlarda inanılmaz bir yükseliş olduğu göze çarpıyor"

Kayseri'de düzenlenen Tarım Teknolojileri Paneli'nde konuşan Vali Gökmen Çiçek, tarımda Kayseri'de büyük bir başarı ve yükseliş olduğunu belirtti. Panelde, tarımda akıllı tarımın önemi ve tarım teknolojilerinin kullanımı üzerine konuşmalar yapıldı.

05.03.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen Tarım Teknolojileri Paneli'nde konuşan Vali Gökmen Çiçek; " Son yıllarda tarımda Kayseri'de çok farklı bir başarının olduğu görüldüğü gibi diğer bütün alanlarda TÜİK verilerinde inanılmaz bir yükseliş olduğu hemen göze çarpıyor" dedi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; "Yaşanan son 20 yılda bilgi teknolojilerinin tarımın bir parçası haline gelmesiyle birlikte "Akıllı Tarım" dönemi başladı. Bu konuda hayli disiplinli bir politika izleyen ülkeler hızla yol aldı. Ülkemizde bu gelişim ve dönüşümde geri kalmamak adına, yeni teknolojiler kullanılarak üretimde verimlilik artışı ile kaynakların daha etkin kullanılması sağlanmaya çalışılıyor. Kuruluşuna katkı verdiğimiz Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, bu hedefe ulaşmada öncü rol oynayacaktır. Tarım, aynı zamanda sosyal adalettir. Herkesin bu gerçeği göz ardı etmeden, sürdürülebilir bir tarım ekosistemi kurmak için yeni teknolojilerin sektöre entegrasyonu konusunda tüm paydaşların elini taşın altına koyması gerekiyor. Artık daha çok kazanmak veya sadece karnımızı doyurmak için değil daha iyi bir dünyada huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamak için akıllı tarıma ihtiyacımız var. Sürdürülebilir tarım için yapılması gereken pek çok şey var. Toprak ve su kaynakları sürdürülebilir kullanılmalı, çiftçinin sürdürülebilir tarım yapabilecek finansal gücü olmalı, finans yapısı güçlendirilmeli, üretici örgütleri güçlenmeli ve tarım ürünlerini kullanan sanayicilerle işbirliği içinde olmalı. Sürdürebilir tarım yapabilmesi için çiftçinin sürdürülebilir karlılığı olması gereklidir. Dolayısıyla Türkiye'nin mühendis gücü akıllı tarım teknolojisi geliştirme becerisine sahiptir. Yapmamız gereken, katma değerli teknoloji ihracatını yapabilmek. Bunu yaparsak önümüzde ciddi fırsatlar var. Tüketici sadece ürünü değil, o ürünün nasıl yetiştirildiğini sorgular hale geldi.

Artık, tarımda teknoloji kullanımı bir tercih değil, zorunluluk. Çiftçilerin dijital karar desteğine ihtiyacı var. Çiftçiler için o altyapıyı oluşturmak lazım. Çiftçinin alın terine akıl teri eklendi. Bunu Türkiye için büyük fırsat olarak görüyorum. Gelecek 10 yılda tarımda verim artışının yüzde 85'i teknoloji, sulama ve dijitalleşme ile sağlanacak. Yüzde 10'u ikincil ürünlerle, yüzde 5'i ise yeni tarım alanlarından oluşacaktır. Tüm dünyada Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde, tarım ve hayvancılığa verilen önem artıyor, Bilindiği üzere gıda güvenliği gelecek yüz yılda ülkemiz ve dünya için en önemli mesele olacaktır. Şehrimiz, geleceğin dünyasında ihtiyaç duyulan kalkınma odaklı üretimin parlayan yıldızı olma potansiyeli taşıyor. Bunun için kamu, sanayi, üniversite ve üreticiler arasında mutlak eşgüdüm sağlamamız gerekiyor. Bu paneli yalnızca öğrenme etkinliği olarak değil, bölgenin lokomotif güçlerini buluşturan bir paydaşlık inşası olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kayseri'nin çok büyük bir üretim hacmi var. Bu verimlilik daha da devam edecek. Bu panel, bölgemizin kalkınma yetkinliği envanterinde önemli üretici güçler olan çiftçilerimizi ve sektör yöneticilerimizi bir araya getirerek akademi paydasında ortak kılıyor. Umarım önümüzdeki dönemde, kat ettiğimiz en temel mesafe güçlü dayanışma ve kalkınma odaklı iş birlikleri olacaktır" ifadelerini kullandı.

ORAN Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ise destekler hakkında bilgiler vererek; "Kayseri olunca aklımıza daha ziyade büyük bir sanayi yatırımı, Erciyes'te veya başka alanlarda yapılmış büyük bir turizm yatırımı gelir. Ama bizim Kayseri Ticaret Borsası ile beraber 2023 yılında uyguladığımız bir proje vardı 'Kayseri et ve et ürünleri geliştirme istasyonu' adı altında yaptığımız bir iş vardı. Bu proje bizim uyguladığımız, desteklediğimiz projeler arasında ön plana çıkan, Türkiye'de iyi bir başarı grafiği sergilemiş çok güzel bir tesisti. Bunun gibi malumunuz kalkınma ajansları, faaliyet gösterdikleri illerde projelere destek veren, projelerin uygulanmasına yönelik destekler sağlayan kurumlar. Biz de sadece 2022 yılında ilan ettiğimiz bir programda 32 tane projenin Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta kırsal kalkınma ve tarım alanlarında uygulanmasına vesile olmuşuz. 32 projeyle bu günkü rakamlarla 91 milyon TL'lik bir yatırımı hayata geçirmişiz. Bu da bizim için tarımsal üretime verdiğimiz önemi gösteriyor" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da belediye olarak her zaman üretime destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydederek; "Kayserimiz sanayi ve ticaret şehri. Allah'a şükürler olsun tarım il müdürümüz zaman zaman bizi rakamlarla buluşturuyor. Oradan da görüyoruz ki Kayseri artık tarım ve hayvancılık şehri. Bunu da çok önemsiyoruz. Amacımız özellikle pandemi ve deprem sonrası kendi kendine yeten şehir olma anlamında 'neler yaparıza' kafa yorma. Tabi ki üreteni çok önemsiyoruz, üretenin hizmetkarı olma yönünde gayret gösteriyoruz. Biliyoruz ki Kayseri üreten, kendi kendine yeten bir şehir" şeklinde konuştu.

"Tarım teknolojilerini en iyi şekilde kullanmamız artarak devam etmeli"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Kayseri'nin sanayi ve teknoloji şehri olmasının yanı sıra tarım ve turizm alanında da ön planda olduğunun altını çizdi. Vali Çiçek; "Sanayi ve ticaret yönünün önde olduğunu duyardım Kayseri'ye gelmeden önce. Sürekli Kayseri'nin sanayi şehri, ticaret şehri olduğu söylenirdi. Ama Kayseri'ye geldikten sonra gördüm ki Kayseri sanayi şehri doğru, ticaret şehri doğru aynı zamanda bir tarım ve turizm şehri. Türkiye'de ilk 10'da. Bu muhteşem bir şey. Yine tarımsal üretim açısından 5. sıraya yükseldiğimizi gördüm. Son yıllarda tarımda Kayseri'de çok farklı bir başarının olduğu görüldüğü gibi diğer bütün alanlarda TÜİK verilerinde inanılmaz bir yükseliş olduğu hemen göze çarpıyor. Bunda büyükşehir belediyesinin dağıttığı tohumların miktarının çok artmasının, verdikleri desteklerin çok önemli olmasının, tarım il müdürlüğümüzün belediyeyle ortak çok güzel projeler yapması ve ticaret borsasını tebrik ediyorum. Ticaret Borsası ve yönetimi derinden çok büyük işler yapıyor. Tarımda her geçen gün mesafe katediliyor. Bunların yanında da tarım teknolojilerini en iyi şekilde kullanmamız artarak devam etmeli" dedi.

açılış konuşmalarının ardından panelistlerin 'Akıllı tarımın dünü, bugünü ve geleceği', 'Tarım ve hayvancılıkta teknolojik çözümler ve bölgesel hedefler' konularındaki sunumlarıyla panel devam etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Kayseri, Tarım, Yerel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiçek: 'Kayseri'de bütün alanlarda inanılmaz bir yükseliş olduğu göze çarpıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 5 kişinin öldüğü kazada korkunç ihmal Yolcu otobüsü TEM Otoyolu’nun kenarında indirmiş 5 kişinin öldüğü kazada korkunç ihmal! Yolcu otobüsü TEM Otoyolu'nun kenarında indirmiş
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
11:38 Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:13 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti’de çeteler Başbakan Henry’nin görevden alınmasını istiyor 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti'de çeteler Başbakan Henry'nin görevden alınmasını istiyor
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
11:04 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 13:52:11. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Çiçek: "Kayseri'de bütün alanlarda inanılmaz bir yükseliş olduğu göze çarpıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement