Vali Çiçek: "Koruyucu aileler; pırıl pırıl yavrularımızın geleceğe güvenle bakmaları, korkusuzca yaşamaları için bir sığınak ve liman" - Son Dakika
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Yerel

Vali Çiçek: "Koruyucu aileler; pırıl pırıl yavrularımızın geleceğe güvenle bakmaları, korkusuzca yaşamaları için bir sığınak ve liman"

Vali Çiçek: "Koruyucu aileler; pırıl pırıl yavrularımızın geleceğe güvenle bakmaları, korkusuzca yaşamaları için bir sığınak ve liman"
30.06.2025 12:54
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, koruyucu ailelerin çocukların geleceğe güvenle bakmaları ve korkusuzca yaşamaları için bir sığınak ve liman olduğunu söyledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, koruyucu ailelerin çocukların geleceğe güvenle bakmaları ve korkusuzca yaşamaları için bir sığınak ve liman olduğunu söyledi.

Kayseri'de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Koruyucu Aile Şenliği düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır; Koruyucu Aile Günü olarak sadece bir takvim günü değil, bir çocuğun hayatına umut, güven ve sevgi ile dokunan yüreklerin kutlandığı anlamlı bir gündür. Her çocuğun bir aile çocukluğuna ve sevgi yuvasına ihtiyacı vardır. Koruyucu aileler sadece kapıları değil, gönülleri de açarak bu ihtiyacı karşılayan kahramanlardır. Onlar bir çocuğun dünyasını güzelleştiren, onların geleceğini inşa eden sessiz ve yüce insanlardır. Onlar bir çocuğun sadece hayatını değil, karakterine, özgüvenine ve geleceğine olan inancını yeniden inşa eden, bunu gösterişsiz olarak yapan kişilerdir" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Sizler, koruyucusu olduğunuz evlatlarınızın sadece anne ve babaları değil, onların kalplerinde memleket ve millet sevgisi oldunuz. Evinizi açtığınız çocuklarımız, şefkati, sevgiyi, fedakarlığı sizlerle gördü. Biz çocuklarımızı sadece ailelerin çocukları olarak değil, koskoca Türk milletinin evlatları olarak görüyoruz. Biliyoruz ki bu çocuklarımız yarın bizleri gururlandıracaklar. Sizler, evladı olanlar yada olmayanlar kendi evlatlarınızdan onları hiç ayırt etmediniz. Koruyucu ailelerin evlerini gezerken çocuklarımızın mutluluğunu, onların sizlere sımsıkı sarılmalarını görüyorum. Sizlerden Allah razı olsun. Sizler kahramansınız. O pırıl pırıl yavrularımızın geleceğe güvenle bakmaları, korkusuzca yaşamaları için bir sığınak ve bir limansınız. Bugün Kayseri nüfus oranında koruyucu ailede Türkiye 1.'si ise bundan gurur duymamak mümkün değil. Bütün Kayserililere sesleniyorum; bu evlatlarımız bizim ve bizim geleceğimiz. Onları koruyucu aile olarak aldığımızda Allah hoşnutluğunu da alıyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından düzenlenen çeşitli etkinlikler ile hem aileler hem de çocuklar doyasıya eğlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Etkinlikler, kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiçek: 'Koruyucu aileler; pırıl pırıl yavrularımızın geleceğe güvenle bakmaları, korkusuzca yaşamaları için bir sığınak ve liman' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Çiçek: "Koruyucu aileler; pırıl pırıl yavrularımızın geleceğe güvenle bakmaları, korkusuzca yaşamaları için bir sığınak ve liman" - Son Dakika
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