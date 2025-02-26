Hocalı Katliamı\'nın Yıl Dönümü Anması

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hocalı katliamının yıl dönümünü vesilesiyle bir anma mesajı yayınladı.

Hocalı Katliamının, milletimizin vicdanında silinmez bir yara olarak yer edindiğini ve bu acı yüreklerde hl tazeliğini koruduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, " 26 Şubat 1992'de, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde gerçekleştirilen bu vahşette; aralarında 106 kadın, 63 çocuk ve 70 yaşlının bulunduğu 613 Azerbaycanlı kardeşimiz, hunharca katledilmiş; 487 kişi ağır yaralanmış, bin 275 kişi esir alınmış ve 150 kişinin akibeti hala bilinmemektedir. Ermenilerin, 33 yıl önce Hocalı'daki insanlık dışı katliamı, tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Aynı zihniyet, yaklaşık bir asır önce şehrimizde ve bölgemizde de benzer vahşetlerle masum vatandaşlarımızı katletmiş, birçok insanımızı yerinden-yurdundan etmiştir. Her iki süreçte de masum siviller hedef alınmış, insanlık suçlarında hiçbir sınır tanınmamıştır" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın yüreklere kök salmış kardeşliğinin temelinin; ortak kültür ve tarihe dayandığını hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, "Yaşanan tüm acılara rağmen 30 yıldır işgal altında bulunan Karabağ'ın azatlığı, bölgede yeniden Azerbaycan bayrağının dalgalanmaya başlaması bizler için bir tesellidir. Ülkemiz; siyasi ve manevi desteğiyle Azerbaycan'ın yürüttüğü hak davasında en büyük destekçisi olmuştur. Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesinde de yer bulduğu üzere "Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da bütün imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Hiçbir güç Türkiye-Azerbaycan birliğini sarsamayacaktır." "İki devlet, tek millet" şiarıyla, 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından biri olarak tarih sayfalarında yer alan Hocalı Katliamı'nda katledilen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun" - ERZURUM