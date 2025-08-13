Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle birlikte buğday hasadı yaptı. Eğitimle tarımı buluşturan programda, öğrencilerin yıl boyunca emek vererek ektiği buğdaylar biçildi.
Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu'ndan okulun çalışmaları hakkında brifing alan Vali Çiftçi, dev biçer döverin kaptan koltuğuna geçerek 750 dönümlük arazide ekimi öğrenciler tarafından yapılan buğdayın hasadını gerçekleştirdi.
Toprağın işlenmesi, tohum ekimi ve ürün yetiştirilmesi süreçlerinde edindikleri teorik bilgileri sahada uygulama fırsatı bulan öğrenciler, ektikleri buğdayların hasadını Vali Çiftçi ile birlikte yaparak emeklerini taçlandırdı.
Programa; Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Aziziye Kaymakamı Muhammed Tugay, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Vali Çiftçi, Öğrencilerle Buğday Hasadı Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?