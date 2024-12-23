Vali Çiftçi: "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" - Son Dakika
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Vali Çiftçi: "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"

Vali Çiftçi: "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sarıkamış Harekatı (Allahuekber Dağı) Şehitlerini anma mesajı yayınladı.

23.12.2024 09:50
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sarıkamış Harekatı (Allahuekber Dağı) Şehitlerini anma mesajı yayınladı.

Vali Mustafa Çiftçi, 110 yıl önce 22 Aralık'ta, Sarıkamış Harekatı'nın başlangıç noktası olan Şenkaya'da, Allahuekber Dağları'nı iman ve vatan sevgisiyle aşmaya çalışan aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini ifade ederek, "I. Dünya Savaşı'nda birçok cephede mücadele eden askerimiz, Kafkas Cephesi'nde soğuk havada savaş şartlarının en çetiniyle imtihan olmuştur. Sarıkamış Harekatı'nda Osmanlı Cihan Devleti'nin hedefi, Rusya'yı Anadolu'dan çıkararak devletin bütünlüğünü güvence altına almak, işgal altındaki Türk-İslam milletlerini özgürlüklerine kavuşturmak, Rus ve Ermeni katliamlarını sonlandırmak ve 93 Harbi'nin intikamını alarak Anadolu ile Kafkasya'ya yeni bir ruh kazandırmaktı. 22 Aralık 1914'te Erzurum üzerinden başlayan Sarıkamış Harekatı'nda; Allahuekber Dağları'nda can veren yiğitler, şanlı bir direnişin ve adanmışlığın timsali olmuşlardır. 9'uncu Kolordu Bardız, 10'uncu Kolordu Oltu istikametinde olmak üzere kahraman ordumuz; Allahuekber Dağları'ndan Sarıkamış'a giden mevzilere yürümüş; mücadelesiyle azmin, fedakarlığın ve sebatkarlığın üstünlüğünü tarih sayfalarına yazdırmıştır. Ecdadımızın tarihimizin çeşitli safhalarında fevkalade zor şartlarda istiklal ve istikbal mücadelesinden asla taviz vermediğine şahit olmaktayız. Gönülleri iman ve vatanseverlik aşkıyla dolu atalarımız; Yemen'de, Balkanlar'da, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de bizlere ibret dolu bir mazi miras bırakmıştır. Bugün bizlere düşen Sarıkamış ruhunu ve inancını diri tutmak, milli mefküre sahibi nesiller yetiştirmektir. Maziden devraldığımız, son derece önemli bir yere malik olan Sarıkamış ruhu, istikbal inşamız açısından bizlere güç vermektedir. "Dağlar aştım eğilmedim/ Yollar geçtim ezilmedim/ Ben düşmana yenilmedim/ Yol vermedi şu kara kış/ Ver elini Sarıkamış" diyenlerin kararlılığı, bugün bizlere örneklik teşkil etmektedir. Ezanların ebediyen bu toprakların semalarında yankılanması ve vatanımıza düşman eli değmemesi için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, bu kutsal toprakları kanlarıyla vatan kılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Sarıkamış Harekatı olmak üzere vatanımızı korumak ve bizlere bu topraklarda huzur içinde bir yaşam sunmak uğruna canlarını tereddütsüz feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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