Vali Çiftçi TSE'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Çiftçi TSE'yi Ziyaret Etti

Vali Çiftçi TSE\'yi Ziyaret Etti
21.08.2025 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TSE Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü'nde brifing aldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türk Standartları (TSE) Enstitüsü Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğünü ziyaret etti.

Vali Çiftçi, TSE Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü İbrahim Seyhan'dan bölge koordinatörlüğünün 13 ili kapsayan faaliyetleri ve ilimizdeki çalışmaları hakkında brifing aldı.

Bu kapsamda, ilimizde ve diğer illerde Ürün Belgesi, Hizmet Yeri Belgesi ve Araç Uygunluk Belgesi Hizmetleri verilirken Asansör Periyodik Muayenesi, Akaryakıt Dispenseri Kontrolü ve farklı ölçü aleti denetimleri gerçekleştirildi.

Ayrıca Vali Çiftçi'ye, Sultan II. Beyazid Han tarafından 1502 yılında ferman olarak hazırlanan ve bugünkü anlamda ilk standart olma özelliğini taşıyan "Kanunname-i İhtisab-ı Bursa" hakkında da bilgi verildi.

Vali Çiftçi'ye ziyaretleri esnasında 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya, İl Yazı İşleri Müdürü Yasemin Taşğın, Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Ahmet Polat, Protokol Müdür V. Yunus Aktürk, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Hacer Türk eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Mustafa Çiftçi, Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Politika, Ekonomi, erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiftçi TSE'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi
CHP’den AK Parti’ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir
Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Sonay Dikkaya’dan eski eşi Ufuk Yıldırım’a gönderme: Baba olarak sorumluluklarını yerine getirmedi Sonay Dikkaya'dan eski eşi Ufuk Yıldırım'a gönderme: Baba olarak sorumluluklarını yerine getirmedi

09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
10:20
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 10:47:34. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Çiftçi TSE'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.