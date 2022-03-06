Vali Çuhadar, Kore gazileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Çuhadar, Kore gazileriyle bir araya geldi

06.03.2022 15:27
Vali Çuhadar, Kore gazileriyle bir araya geldi

Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman'da hayatta kalan son 4 Kore Gazisini evinde ziyaret etti.

Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman'da hayatta kalan son 4 Kore Gazisini evinde ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'le birlikte ilde hayatta kalan son 4 Kore gazisi olan Mehmet Kaygusuz, Mustafa Süt, Ramazan Yurt ve Osman Kaya'yı Kahta ilçesindeki evlerinde ziyaret etti. Vali Mahmut Çuhadar, kahraman gazilerimizin elini öperek yakın ilgi gösterdi. Kore gazileriyle sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, herhangi bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sordu. Kore gazileri ise, Vali Mahmut Çuhadar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek duygusal anlar yaşadı.

Kore gazileri, Vali Mahmut Çuhadar'a Kore savaşı anılarını anlatırken duygusal anlar yaşayarak, bir ay süren vapur yolculuğu sonrası savaşta yaşadıkları zorlukları ve o günlere ait anılarını ilk günkü gibi hafızalarındaki tazeliğiyle anlattı. Türk Tugayı olarak Kore'de kahramanca mücadele ettikleri muharebeleri aradan geçen 70 yıla rağmen unutamadıklarını söyleyen Kore gazileri, görevini başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Kore Gazilerinin milletimizin övünç kaynağı, vatanseverliğin ve kahramanlığın eşsiz timsali olduklarını belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna nice destanlar yazan gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Bugün büyük bir bölümü Allah'ın rahmetine kavuşan ve ilimizde de hayatta kalan son 4 Kore gazimizi bugün evlerinde ziyaret ederek, ulu çınarlarımızın halini ve hatırını sorduk. Onlar Türkiye'nin 1950 yılında katıldığı Kore Savaşında Mehmetçiğimizin gösterdiği kahramanlıkların canlı tanıklarıdır. Gazilerimiz, fedakarlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Ay yıldızlı al bayrağımız şehitlerimizin ve gazilerimizin cesaretleri sayesinde vatanımızın semalarında gururla dalgalanmakta, ezanlarımız onların fedakarlıkları sayesinde beş vakit minarelerimizden özgürce okunmaktadır. Onlar her zaman bizim başımızın tacı ve Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleridir. Kısacası Gazi Çanakkale'dir, Sakarya'dır, Kore'dir, Kıbrıs'tır. Şehit ise vatan toprağıdır, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'tir, bütün bir millete hürriyet zevkini tattıran, gözünü kırpmadan kemiğini etten ayıran, silahını inançla kullanandır. Şehit topraktır, toprak ise vatandır. Bu vesile vatan uğruna vücutlarını siper ederek kahramanlık gösteren saygıdeğer gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Vali Çuhadar, Kore gazileriyle bir araya geldi
Vali Çuhadar, Kore gazileriyle bir araya geldi

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Mahmut Çuhadar, Fehmi Çelik, Adıyaman, Kore, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çuhadar, Kore gazileriyle bir araya geldi - Son Dakika


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