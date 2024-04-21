Kastamonu Valisi Meftun Dallı: Hasarların Yüzde 40\'ı Karşılanacak

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, dün yaşanan fırtınanın ardından evleri zarar gören vatandaşların sürekli oturulduğu tespit edilen konutlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin tespiti sonrasında, hasarlarının yüzde 40'ının karşılanacağını söyledi.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünde dün meydana gelen fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle oluşan hasarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Meftun Dallı başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Evren, AFAD İl Müdürü Uğur Minder, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap ile Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özcan Gazioğlu katıldı.
Dün yaşanan fırtına ve şiddetli yağışlar hakkında bilgiler veren Vali Meftun Dallı, "İlimizde ciddi bir rüzgar arkasından fırtına meydana geldi. Özellikle il merkezimizde Devrekani, Araç, Daday, İhsangazi ve Taşköprü ilçelerimizde hasarlar, zararlar meydana geldi fırtına nedeniyle. Direk devrilmeleri, çatı uçmaları, araçların üzerine çatıların düşmesi sonucu meydana gelen zararlar, özellikle seraların zarar görmesi şeklinde. Ayrıca buna bağlı enerji ve iletişim kesintileri yaşandı bir süre. Konuyla ilgili kurumlarımız, başta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz olmak üzere hızlı bir şekilde ekiplerini sahaya çıkardılar. İlgili kolluk kuvvetlerimiz aynı şekilde gerekli müdahaleleri yaptılar. 112 Acil Çağrı Merkezimiz gelen çağrıları topladı. Şu ana kadar il merkezimizden ve ilçelerimizden çatı hasarı, eşya, iş yeri ve tarım zararı olduğuna dair toplam 296 adet ihbar alındı. Bu ihbarlardan 244 adet, bunların bir kısmı konutlardaki çatı uçmaları, 41 adet iş yeri ve araç hasarı, zararı, 11 adet de zirai zarar, yani tarımsal zarar şeklinde. Şimdi ilgili kurumlarımızın ekipleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün ekipleri, AFAD'ın ekipleri, belediye, diğer ilgili birimlerimizin ekipleri, tarım il müdürlüğümüzün ekipleri sahada zarar tespit çalışmalarına devam ediyorlar. Bunu en hızlı şekilde bugün belki yarın, iki gün içerisinde herhalde tamamlarız. Bu işlemler tamamlandıktan sonra özellikle bunu vurgulamak istiyorum. İçinde sürekli oturulduğu tespit edilen konutlarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün tespit ettiği hasarın yüzde 40'ı verilecek. Tabii bunun için öncelikle AFAD Başkanlığı Ankara'dan AFAD İl Müdürlüğümüz bu hasarların giderebilmesi için ödenek talebinde bulunacak. Oradan bu ödenek geldikten sonra dediğim şekilde içinde sürekli oturulduğu tespit edilen konutlarımızın çatı hasarlarının yüzde 40'ı vatandaşlarımıza inşallah ödenecek" dedi.
"6 vatandaşımız hafif şekilde yaralandılar"
Fırtına ve şiddetli yağışlar sebebiyle 6 kişinin yaralandığını söyleyen Vali Dallı, "Diğer konularda şu an için önceden şu yapılacak diyebileceğimiz bir düzenlememiz mevcut değil. Onu göreceğiz süreç içerisinde. Yine ilgili yerler gereken işleri yapacaklar. Ona göre bakacağız. Kapalı yolumuz yok. Bir iki yerde ağaç devrimi sonucu kapanan yollarımız olmuştu. Onları en hızlı şekilde açtık. Enerji verilemeyen 20 köyümüz vardı bugün sabah itibariyle. Onlar 15'e şu an itibariyle düşmüş. İnşallah bugün akşama kadar enerji verilemeyen köyümüz veya yerleşimlerimiz kalmaz. İletişim anlamında internet vs. diğer haberleşme konusunda bir kesintimiz şu an itibariyle yok zaten. Genel itibarıyla durumumuz bu. Özellikle Devrekani ilçemizde dün çok sayıda ihbar geldi. Bir iki kamu kurumumuzda da ufak çaplı hasarlar var. 6 vatandaşımız hafif şekilde yaralandılar. Onun dışında Allah'a şükür ki, ciddi bir yaralanma veya can kaybımızın olmayışı hepimizi son derece mutlu etti. Sadece bir hayvanımız telef olmuş anladığım kadarıyla bir ilçemizde. Onun dışında başka bir hayvan telefatımız da yok. Buna seviniyoruz. Bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, ilimizdeki herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak bir daha böyle bir afet, felaket göstermesin diye her zaman olduğu gibi yine dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"Vatandaşlarımıza sigortalarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz"
Afetlere karşı alınacak tedbirin önemli olduğunu vurgulayan Vali Dallı, "Tabii her zaman tedbirli olmak lazım bu tür şeylerde. Önceden tedbir alınırsa mutlaka bu hasarlar, zararlar bir ölçüde önlenebiliyor. Onun için vatandaşlarımızdan bir kere daha her türlü afete karşı mümkün olan tedbirlerini önceden almalarını tavsiye ediyoruz. Mümkünse özellikle profesyonel olarak iş yapan, çalışan iş yerlerine sigortalarını mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Bu tür durumlarda zararlarını çok daha kolay şekilde tazmin edebiliyorlar. Ama diğer konularda süreçler uzun. Sonunda ne olacağını önceden öngörmek mümkün olmuyor. Onun için olabildiğince de vatandaşlarımıza her konuda sigortalarını yaptırmalarını acil tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.
Buradaki toplantının ardından Vali Dallı, beraberindeki heyet ile birlikte fırtınadan zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bir süre vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Dallı, ayrıca ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. - KASTAMONU
Son Dakika › Yerel › Kastamonu Valisi Meftun Dallı: Hasarların Yüzde 40'ı Karşılanacak - Son Dakika
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Yuntdağı'ndaki kırsal mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Balaban, ziyaretlerde vatandaşlarla bayramlaşarak, belediye yönetim anlayışını anlattı ve mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.
AKP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP'yi ziyaret etti. Ziyarette 31 Mart yerel seçim sonuçları ve millet iradesi konuşuldu.
AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert başkanlığındaki heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla İYİ Parti'yi ziyaret etti. İYİ Parti'de AK Parti heyetini Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ve beraberindeki heyet karşıladı. Heyetler, Türkiye'nin zor bir konjonktürden geçtiğini ve birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemini vurguladı. İYİ Parti ise siyasetinin ana omurgasının iyilikleri sahiplenmek ve çoğaltmak olduğunu belirtti.
CHP ve DEM Parti arasındaki bayramlaşmada, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Hatay ve Van'da yaşanan gelişmeler konuşuldu. DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Vezir Coşkun Parlak, 'Türkiye halkları kayyum rejimine, kötü gidişata 'dur' dedi. Van'da da bunu gördük birlikte olunca durdurabiliyoruz' dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise 'Biz Hatay için bir heyet kuracağız ve oradaki belediyenin çalışmalarını adeta ensesinde nefes alırcasına yakından takip edeceğiz' dedi.
İYİ Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasını ziyaret etti. Heyetler arasında yapılan görüşmede bayramın kardeşlik ve barış vurgusu yapıldı.
31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde mazbatasını aldı. Başkan Kırgöz, Dikili'ye hizmetler sunmaya devam edeceklerini söyledi.
AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ziyaret etti. Heyet, CHP Genel Merkezine giderek CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ile bir araya geldi. Ziyarette, bayramların barış, huzur ve kardeşlik duygusunu pekiştirdiği vurgulandı.
Hong Kong'un Yau Ma Tei semtinde bulunan 16 katlı bir binadaki spor salonunda çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 250 kişiyi kurtardı. Yangının kontrol altına alındığı ve soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde seçimlerde zaferle çıkan Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, israfı önlemek amacıyla belediyede kullanılan 5 makam aracını satma kararı aldı ve kendinden önceki başkanın kiralık lüks aracını iade etti. Özgün, görev süresi boyunca kendi aracını kullanacağını ve makam aracı kullanılmayacağını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yeni meclis üyeleri, nisan ayı toplantısında bir araya geldi. Yavaş, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm siyasi görüşlerden önce kente ve ülkeye hizmet etmenin önemine vurgu yaptı. Yavaş, yeni dönemde de iş birliği yaparak Ankara'ya hizmet etmeyi ve kenti gelecek günlere taşımak için el ele vermeyi hedeflediklerini belirtti.
Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Lubben eş-Şarkiyye Köyü'nde fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu bir ev ve bir araç ateşe verildi. Saldırganlar ayrıca Filistinlilere ait evlere İbranice sloganlar yazdı. İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında son dönemde artış yaşanıyor. Bu süreçte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 460 Filistinli hayatını kaybetti.
Milyonlarca emekli temmuz ayında yapılacak zammı heyecanla beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelen enflasyon tahmini sonrası hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Bakan Şimşek'in tahmini tutarsa; emekliye temmuzda yüzde 24, memura ise yüzde 19 zam yapılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?