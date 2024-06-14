Vali İlhami Aktaş, Kurban Bayramı öncesi pazarları denetledi - Son Dakika
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Yerel

Vali İlhami Aktaş, Kurban Bayramı öncesi pazarları denetledi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kurban Bayramı öncesinde Cuma Pazarı ve Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Aktaş, bayramlarını kutladı ve esnaflara bereketli, bol kazanç temennisinde bulundu. İncelemeler sırasında alınan tedbirler hakkında bilgi alan Vali Aktaş, kurban satış alanları ve kesim yerlerinde tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

14.06.2024 20:54
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Vali İlhami Aktaş, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Cuma Pazarı ve Canlı Hayvan Pazarında incelemelerde bulundu.

İlk olarak Cuma Pazarını ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, vatandaşlarla sohbet ederek, bayramlarını kutladı. Pazarcı esnaflarını tezgahlarının başında ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, hayırlı işler dileyerek, bereketli, bol kazanç temennisinde bulundu, bayramlarını kutladı.

Cuma Pazarını ziyaretinin ardından Vali İlhami Aktaş, Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Canlı Hayvan pazarını gezerek incelemelerde bulunup yetkililerden pazarda uygulanan tedbirlerle ilgili bilgi alan Vali İlhami Aktaş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı alışverişler diledi, bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramına yönelik İl genelinde tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Vali İlhami Aktaş, İl genelinde kurban satış alanları ve kesim yerleri ile ilgili bütün önlemlerin en hassas şekilde alındığını belirtti.

Vali İlhami Aktaş'a Canlı Hayvan Pazarı ziyareti sırasında İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkaslan eşlik etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali İlhami Aktaş, Kurban Bayramı öncesi pazarları denetledi - Son Dakika

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