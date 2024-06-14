Vali İlhami Aktaş, Kurban Bayramı öncesi pazarları denetledi

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Vali İlhami Aktaş, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Cuma Pazarı ve Canlı Hayvan Pazarında incelemelerde bulundu.

İlk olarak Cuma Pazarını ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, vatandaşlarla sohbet ederek, bayramlarını kutladı. Pazarcı esnaflarını tezgahlarının başında ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, hayırlı işler dileyerek, bereketli, bol kazanç temennisinde bulundu, bayramlarını kutladı.

Cuma Pazarını ziyaretinin ardından Vali İlhami Aktaş, Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Canlı Hayvan pazarını gezerek incelemelerde bulunup yetkililerden pazarda uygulanan tedbirlerle ilgili bilgi alan Vali İlhami Aktaş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı alışverişler diledi, bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramına yönelik İl genelinde tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Vali İlhami Aktaş, İl genelinde kurban satış alanları ve kesim yerleri ile ilgili bütün önlemlerin en hassas şekilde alındığını belirtti.

Vali İlhami Aktaş'a Canlı Hayvan Pazarı ziyareti sırasında İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkaslan eşlik etti. - ÇANAKKALE