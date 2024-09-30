Vali Işın Elazığ\'da Kütahya\'yı Tanıttı

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Kütahya Valisi Musa Işın, bir dizi ziyaret kapsamında gittiği memleketi Elazığ'da Kanal Fırat televizyonu'nda canlı yayın konuğu oldu.

Kanal Fırat'da yayınlanan "Arka plan" adlı programda sunucu Ediz Erşen'in sorularını yanıtlayan Işın, Elazığ ve Kütahya'nın birçok açıdan birbirine benzediğini belirterek, "Her iki şehir de nüfus, ilçe sayısı, milletvekili sayısı ve sosyolojik yapı açısından büyük benzerlikler taşıyor. Kütahya halkı da Elazığ halkı gibi milli ve manevi değerlere bağlı, devletine sadık ve fedakar bir halktır" dedi.

Kuruluş ve kurtuluşun şehri Kütahya

Kütahya'nın Türkiye tarihindeki önemine değinen Vali Işın, Kütahya'nın hem kuruluş hem de kurtuluş şehri olduğunu vurguladı. Germiyanoğlu Beyliği'ne başkentlik yapan Kütahya'nın Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde stratejik bir merkez olduğuna dikkat çekti. Şehzadeler şehri olarak bilinen Kütahya'da, Yıldırım Beyazıt ve II. Selim gibi önemli isimlerin valilik yaptığı dönemleri hatırlatarak, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yeri olan Domaniç'in Kütahya'nın bir ilçesi olduğunu söyledi.

Vali Musa Işın, Kütahya'nın yalnızca sanayi ve tarım değil, aynı zamanda bir kültür ve sanat şehri olduğunu dile getirdi. Büyük ressam Ahmet Yakupoğlu, Ünlü bestekar ve halk ozanı Hisarlı Ahmet ve ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin Kütahya'da doğduğunu hatırlatarak, Kütahya'nın Türkiye'nin sanat ve kültür hayatına önemli katkılar sunduğunu vurguladı. - KÜTAHYA