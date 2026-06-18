Vali Kalaylı\'dan Askerlik Şubesi\'ne ziyaret

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, kentteki kamu kurumlarının hizmet kalitesini yerinde inceleme çalışmaları kapsamında Askerlik Şubesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kurum ziyaretleri ve saha incelemelerini sürdüren Vali Kalaylı, şehirde askeri yükümlülük işlemleri ve vatandaş hizmetlerinin yürütüldüğü Askerlik Şubesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında kurum yetkililerinden bilgi alan Kalaylı, Askerlik Şubesi'nin mevcut yapısı, işleyişi, dönemlik faaliyetleri ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Askere gidecek gençlerin ve çeşitli işlemler için kuruma başvuran vatandaşların süreçlerinin hızlı, etkin ve sorunsuz şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Kalaylı, vatandaş memnuniyetinin kamu hizmetlerinin temel ölçütlerinden biri olduğunu ifade etti.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA DETAYLI BRİFİNG ALDI

Kilis Askerlik Şubesi Başkanlığı ziyaretinde kurum yetkilileri tarafından karşılanan Vali Ömer Kalaylı, kurumun mevcut işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı brifing aldı. Görüşmede, askeri yükümlülük işlemlerinin yürütülme süreçleri, vatandaşların başvurularında izlenen yöntemler, dönemsel yoğunluklar ve hizmetlerin daha hızlı şekilde sunulmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca dijitalleşen kamu hizmetlerinin Askerlik Şubesi'ndeki yansımaları da değerlendirildi. e-Devlet entegrasyonu sayesinde vatandaşların birçok işlemi daha kolay şekilde takip edebilmesi, başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve hizmetlerin daha erişilebilir hale getirilmesi konuları üzerinde duruldu. Vali Kalaylı, işlemlerin bürokrasiye takılmadan, vatandaşların zamanını ve beklentilerini gözeten bir anlayışla yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Kurum yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda hizmet süreçlerini inceleyen Kalaylı, Askerlik Şubesi'nde yürütülen çalışmaların düzenli, dikkatli ve vatandaş odaklı biçimde sürdürüldüğünü belirtti. Vatandaşların kamu kurumlarından hızlı, güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet beklediğini ifade eden Kalaylı, bu anlayışın tüm kamu birimlerinde güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

KURUM PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ

Brifingin ardından hizmet binasını gezen Vali Ömer Kalaylı, görev başındaki kurum personeliyle de tek tek bir araya geldi. Personelle sohbet eden Kalaylı, yürütülen hizmetlerde gösterdikleri gayret ve hassasiyet nedeniyle çalışanlara kolaylıklar diledi. Kamu hizmetlerinin sahadaki en önemli temsilcilerinin personel olduğunu belirten Kalaylı, vatandaş memnuniyetinin sağlanmasında güler yüzlü ve etkin hizmet anlayışının büyük rol oynadığını vurguladı. Vali Kalaylı, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaları yerinde incelediklerini belirtti. Kilis halkının hak ettiği kaliteli kamu hizmetini alması için her detayın takipçisi olduklarını ifade eden Kalaylı, kurum ziyaretlerinin hem hizmet süreçlerinin değerlendirilmesi hem de personelin motivasyonunun artırılması açısından önemli olduğunu kaydetti. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Kalaylı, devletin vatandaşla yüz yüze geldiği her noktada hizmet kalitesinin en üst seviyeye çıkarılmasının temel öncelikleri olduğunu söyledi. Kalaylı, "Devletimizin vatandaşla temas ettiği, yüz yüze geldiği her noktada hizmet kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması bizim temel önceliğimizdir. Askerlik Şubemiz de gençlerimizin, ailelerimizin ve gazilerimizin uğrak noktası olan, manevi yönü de güçlü bir kurumumuz. Burada yürütülen hizmetlerin hızı, etkinliği ve vatandaş odaklı olması gurur verici. Emeği geçen tüm yetkililerimize ve personelimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. Vali Ömer Kalaylı'nın Kilis Askerlik Şubesi Başkanlığı ziyareti, kurum personeliyle çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Haber: Abdullah Alpdağ