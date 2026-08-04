Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz’da çiftçilerle buluştu

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz ilçesinde yürüttüğü ziyaret programı kapsamında tarlada çalışan çiftçileri ziyaret ederek biçerdöverle gerçekleştirilen hasat çalışmalarını yerinde inceleyip çiftçilerle sohbet etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz ilçesinde yürüttüğü ziyaret programı kapsamında hasat sezonunda tarlada çalışan çiftçileri ziyaret ederek biçerdöverle gerçekleştirilen hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Çiftçilerle bir süre sohbet eden Vali Karakaya, bereketli ve kazasız bir hasat dönemi temennisinde bulundu. Tarlada üreticilerin talep ve önerilerini dinleyen Vali Karakaya, tarımsal üretimin ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, emek veren tüm çiftçilere teşekkür etti. Hasat çalışmalarını yakından takip eden Karakaya, üreticilere bol ve bereketli ürünler diledi.

Programın devamında Adilcevaz'a bağlı Aydınlar beldesini ziyaret eden Vali Karakaya, beldede tamamlanan ve yapımı devam eden hizmetleri yerinde inceledi. Belediye Başkanı İbrahim Ergün'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Karakaya, gerçekleştirilen hizmetlerin beldenin gelişimine önemli katkı sunduğunu ifade etti. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Karakaya, Aydınlar beldesinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirterek, belediye başkanı İbrahim Ergün'e özverili çalışmaları ve beldeye kazandırılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Başarılı çalışmalarından dolayı Vali Ahmet Karakaya Aydınlar beldesi belediye başkanı İbrahim Ergün'e plaket takdim edildi.

Ziyaretler, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.