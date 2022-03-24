Vali Masatlı: "Afetlere müdahalede her türlü imkâna sahibiz" - Son Dakika
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Vali Masatlı: "Afetlere müdahalede her türlü imkâna sahibiz"

24.03.2022 17:34
Vali Masatlı: "Afetlere müdahalede her türlü imkâna sahibiz"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Afetlere müdahale anlamında araç gereç ve insan gücü bakımından her türlü imkana sahibiz. Ancak burada önemli olan sahip olduğumuz bu gücü senkronize bir şekilde yönetebilmektir" dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Afetlere müdahale anlamında araç gereç ve insan gücü bakımından her türlü imkana sahibiz. Ancak burada önemli olan sahip olduğumuz bu gücü senkronize bir şekilde yönetebilmektir" dedi.

İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu toplantısına başkanlık eden Vali Masatlı, "Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibariyle sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Devletimiz doğal afetlere hazırlık bakımından büyük bir yapılanma ve mevzuat değişikliği gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde gerçekleştirdiği çalışmalarla bu alanda önemli mesafeler alındı. Bu gelişmelerin ardından deprem, sel ve çığ gibi doğal afetlere devletimizin gösterdiği reaksiyon ve afet sonrası yönetimi bu alanda ne denli gelişmeler kaydettiğimizin en açık göstergesidir" diye konuştu.

İl Afet Risk Azaltma Planının (İRAP) güncellenmesi, izleme ve değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin düzenlenen toplantıda düşüncelerini anlatan Masatlı, "Amacımız kamu kurum ve kuruluşlarımızın hızlı ve etkin şekilde koordine olmasını sağlamak ve muhtemel afetlerde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gereken gayreti göstermektedir. Bu noktada kurumlarımız ölçeğinde 59 adet eylem planı belirlenmiş olup eylemlerin gerçekleşme oranıyla Türkiye'de ilk 20 il arasında yer almaktayız. Ayrıca AFAD acil mobil uygulamasıyla herhangi bir afet ya da olay anında tek tuşla acil çağrı sayesinde vatandaşlarımızın konumu belirlenerek anında müdahale edilmekte ve bu sayede can kayıpları en aza inmektedir. Tüm vatandaşlarımızdan istirhamım telefonlarına bu uygulamayı indirmesi ve kullanmasıdır" şeklinde konuştu.

Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ile kurul üyesi kurum ve STK temsilcileri de yer aldı. - AMASYA

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Mustafa Masatlı, Tragger, Amasya, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Masatlı: 'Afetlere müdahalede her türlü imkâna sahibiz' - Son Dakika


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