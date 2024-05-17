Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nın Açılışına Katıldı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nın Açılışına Katıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı\'nın Açılışına Katıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Vali Çiftçi, yaptığı konuşmada okumanın önemine vurgu yaparak, kitapların insanların kişisel gelişimine katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, kitap fuarları ve kütüphanelerle olan irtibatın artırılması gerektiğini ifade etti ve fuarın başarılı geçmesini temenni etti.

17.05.2024 19:31  Güncelleme: 19:33
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bu yıl altıncısı düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen kitap fuarının açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Çiftçi, "İlerlemenin, üretmenin, gelişimin ve değişimin şekilleneceği; kültürümüzü ve bizleri yarınlara taşıyacak en önemli unsur, okumaktır. Bizler ilk emri "oku" olan, kalemin kılıçtan keskin olduğunu bilen, ilmin sadırlarda değil satırlarda olduğuna inanan insanlarız." dedi.

Vali Çiftçi konuşmasını şöyle sürdürdü, "Okumak insanın kişisel gelişimini sağlar, düşünce yapısını, hayal dünyasını geliştirir, sözcük dağarcığını arttırır, insana bilgi ve birikim kazandırır. Çünkü 'Kitap; dilsize dil, gözsüze göz, güçsüze güçtür.' İnsan, öğrenmek üzere yaratılmış bir varlıktır. Peygamberimiz (S.A.S.) 'Hikmet ve ilim mü'minin yitik malıdır, onu nerede bulursa alır.' buyurmaktadır. Ecdadımız da bu buyruğa uyarak sadece dini ilimlerde değil, diğer ilimlerde de zamanlarına göre ileri gitmiş; nice ilim adamları yetiştirmek suretiyle müspet ilimlerin temellerini atmışlardır. Bizler de onlar gibi eğitim, kültür, teknik, medeniyet kısacası her alanda ilerlemek için bilmeye, öğrenmeye hiç ara vermemeliyiz. 'Henry Ford 'İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır, öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır' diyor. Konfüçyüs'ün 'Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir; ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz.' tespiti de oldukça önemli.'

Toplum olarak kitapla, kütüphanelerle, kitap fuarlarıyla olan irtibatımızı sürekli artırmamız gerektiğini vurgulayan Çiftçi: "Söz konusu fuarlara olan ilgi gösteriyor ki, Türkiye'nin gençleri gelişime açık, geleceğe yön verme kabiliyetine sahip ve okumaya heveslidir. Bu hevesin artırılmasına vesile olan ve Türkiye'nin en önemli fuarlarından biri haline gelen kitap fuarının ilimiz, hemşehrilerimiz ve kitapseverler için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum." dedi.

Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı, 17-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde kitapseverlere açık olacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nın Açılışına Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nın Açılışına Katıldı - Son Dakika
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