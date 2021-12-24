Üye Girişi
Vali Şıldak "Bizim görevimiz gerek kamusal alanlarda gerek umuma açık yerlerde, yani insanın bulunduğu her yerde huzuru, güvenliği sağlamak." - Son Dakika

Vali Şıldak "Bizim görevimiz gerek kamusal alanlarda gerek umuma açık yerlerde, yani insanın bulunduğu her yerde huzuru, güvenliği sağlamak."

24.12.2021 10:54
Vali Şıldak "Bizim görevimiz gerek kamusal alanlarda gerek umuma açık yerlerde, yani insanın bulunduğu her yerde huzuru, güvenliği sağlamak."

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İlçe programları kapsamında toplantılar ve ziyaretler yapmak, incelemelerde bulunmak üzere Edremit İlçesine gitti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İlçe programları kapsamında toplantılar ve ziyaretler yapmak, incelemelerde bulunmak üzere Edremit İlçesine gitti. Vali Şıldak "Bizim görevimiz gerek kamusal alanlarda gerek umuma açık yerlerde, yani insanın bulunduğu her yerde huzuru, güvenliği sağlamak." Dedi.

İlçe programlarıyla, yürütülen ve planlanan çalışmaları yerinde görmeye, varsa sorunları alanda tespit ederek çözüme ulaştırmaya hassasiyet gösteren Vali Şıldak, Edremit İlçesi programına İl ve İlçe Kurum Müdürleri ile muhtarların katıldığı toplantıyla başladı.

Edremit Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda yapılan geniş katılımlı toplantıda İlçede yapılan çalışmalar, yürütülen projeler, varsa sorunlar ve talepler görüşüldü. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'dan İlçeyle ilgili genel bilgileri alan Şıldak toplantıya katılan kurum müdürlerine tek tek söz verdi. Kazdağlarının eteklerinde konumlanan ve her türlü nimetin bolca bulunduğu, turizmde, tarımda gelişim çizgisini devam ettiren körfezin önemli İlçesi olan Edremit'te yürütülen çalışmaların masaya yatırılacağını söyleyen Vali Şıldak, Kurum Müdürlerinden Edremit İlçesindeki sorumluluk alanlarında yapılan çalışmalarla ilgili kısa bilgiler aldı. Talep ve sorunların önceliklendirilmesiyle bizzat sonuca ulaşması için Vali Şıldak başkanlığında yapılan toplantıda alt yapıdan eğitime, sağlık hizmetlerinden tarım ve hayvancılığa, sportif faaliyetlere kadar birçok konu ele alındı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak devam eden toplantıda mahalle muhtarlarına da söz veren Şıldak, muhtarlar tarafından iletilen talepler noktasında İl ve İlçe kurum temsilcilerine gerekli talimatları verdi. Toplantının sonuç odaklı olması dolayısıyla verimli geçtiğini ifade eden Şıldak, Edremit'in adeta fotoğrafının çekildiğini söyledi. Özellikle metruk binaların yıkılması konusunda Edremit'te çok önemli bir yol katedildiğini ifade eden Şıldak, metruk binaların şehrin estetiğini bozmasının yanı sıra uyuşturucu kullanımına zemin hazırladığını vurguladı. İçişleri Bakanlığının metruk binaların yıkılması konusundaki talimatlarıyla başlayan çalışmalar kapsamında Edremit'te tespitlerin yapılması sonrasında 48 metruk binanın yıkımının yapıldığını söyledi.

İlçedeki sorunların ve bunun yanında taleplerin görüşüldüğü toplantıda mahalle muhtarları kendilerini bir araya getirerek onları dinleyen Vali Şıldak'a Edremit İlçesindeki kapsamlı programı için teşekkür ettiler.

Vali Şıldak toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, uyuşturucuyla mücadele konusunda muhtarların daha aktif rol almasını istedi. Çalışmaların değerlendirildiği toplantının çok verimli geçtiği söyleyen Şıldak, "Bizim görevimiz gerek kamusal alanlarda gerek umuma açık yerlerde, yani insanın bulunduğu her yerde huzuru, güvenliği sağlamak. Bunu yapmaya çalışıyoruz ve emniyetimiz, jandarmamız bu konuda üstün bir gayret gösteriyor. İnanın, her zamankinden daha duyarlı, her zamankinden daha aktif bir görev yürütülüyor. Uyuşturucu konusunda da öyle. Suç örgütleri ile mücadelede de öyle. Hiçbir vatandaşımızın burada başının öne eğik gezmemesi, tereddüt içinde yaşamaması çok önemli. Uyuşturucu konusunda satıcı olarak, torbacı dediğimiz bu işin ticaretini yapan, bu zehri saçan insanları ihbar edin. 'UYUMA' programının her muhtarımızın telefonunda olması lazım. Gördüğü, duyduğu anda tuşa bastığınızda, polis oraya gelecek." diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak'ın Edremit İlçesi programında, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İl Emniyet Müdür Vekili Yasin Demir, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, TKDK İl Koordinatörü Murat Kar, Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, DSİ Bölge Müdürü Nazmi Koçak, Karayolları İşletme Şefi Şenol Kiraz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Numan Orhan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, İl Müftüsü Celal Sürgeç, Telekom İl Müdürü Atilla Atalay, Kosgeb İl Müdürü Deniz Timurçin, GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nurullah Gürkan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İlkay Karaağaç, PTT Başmüdürü Suat Öztürk, Vakıflar Bölge Müdür Vekili Gökhan Bahçecik, İdare ve Denetim Müdür Vekili A. Yeşim Dursun hazır bulundu. - BALIKESİR

Vali Şıldak Bizim görevimiz gerek kamusal alanlarda gerek umuma açık yerlerde, yani insanın bulunduğu her yerde huzuru, güvenliği sağlamak.
Vali Şıldak Bizim görevimiz gerek kamusal alanlarda gerek umuma açık yerlerde, yani insanın bulunduğu her yerde huzuru, güvenliği sağlamak.
Vali Şıldak Bizim görevimiz gerek kamusal alanlarda gerek umuma açık yerlerde, yani insanın bulunduğu her yerde huzuru, güvenliği sağlamak.
Vali Şıldak Bizim görevimiz gerek kamusal alanlarda gerek umuma açık yerlerde, yani insanın bulunduğu her yerde huzuru, güvenliği sağlamak.
Vali Şıldak Bizim görevimiz gerek kamusal alanlarda gerek umuma açık yerlerde, yani insanın bulunduğu her yerde huzuru, güvenliği sağlamak.
Vali Şıldak Bizim görevimiz gerek kamusal alanlarda gerek umuma açık yerlerde, yani insanın bulunduğu her yerde huzuru, güvenliği sağlamak.

YORUMLAR
500

Hasan Şıldak, Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Şıldak 'Bizim görevimiz gerek kamusal alanlarda gerek umuma açık yerlerde, yani insanın bulunduğu her yerde huzuru, güvenliği sağlamak.' - Son Dakika


Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat! Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!         
11:28
Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak         
11:24
Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil         
11:20
Son Dakika: Merkez Bankası bugünkü dolar kurunu duyurdu! Son Dakika: Merkez Bankası bugünkü dolar kurunu duyurdu!         
11:12
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Uyarılara aldırış etmeyen müşteri az daha canından oluyordu! Telefon bataryasının bomba gibi patladığı anlar kamerada Uyarılara aldırış etmeyen müşteri az daha canından oluyordu! Telefon bataryasının bomba gibi patladığı anlar kamerada         
09:43
"Tırpan" operasyonu! 27 ilde eş zamanlı yapıldı, çok sayıda gözaltı kararı var "Tırpan" operasyonu! 27 ilde eş zamanlı yapıldı, çok sayıda gözaltı kararı var         
09:00
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29

Son Dakika Haberleri
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:19 Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil
11:19 Ev almayı düşünenlere kötü haber! Konut kredileri dolar ve faiz indiriminden etkilenmedi
11:11 Son Dakika: Merkez Bankası bugünkü dolar kurunu duyurdu!
11:09 Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, bambaşka bir hastalığının olduğunu öğrendi
11:07 Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Kar bekliyorduk ama yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 14 dereceyi aşacak
10:58 Eşini kaybetmişti! Özgü Namal'dan yeni karar
10:49 Yıllar önce üzerine beton dökülen kuyudan petrol fışkırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 11:31:35. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Şıldak "Bizim görevimiz gerek kamusal alanlarda gerek umuma açık yerlerde, yani insanın bulunduğu her yerde huzuru, güvenliği sağlamak." - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement