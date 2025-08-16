Vali Sözer, Jandarma Komutanı Aslan\'ı Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan'a iade-i ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sözer, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda gerçekleşen ziyarette Tuğgeneral Aslan'a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret sırasında, kentteki güvenlik ve asayiş konularının yanı sıra Jandarma Eğitim Komutanlığı'nın yürüttüğü faaliyetler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Sözer, Türkiye'nin güvenliğinin teminatı olan Jandarma teşkilatının eğitici rolüne dikkat çekerek, Bilecik'in bu anlamda önemli bir misyona sahip olduğunu belirtti. Tuğgeneral Yusuf Aslan ise nazik ziyareti dolayısıyla Vali Sözer'e teşekkür ederek, Bilecik'te görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - BİLECİK