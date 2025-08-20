Vali Sözer, Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Vali Sözer, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

20.08.2025 10:54
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1992 yılında şehit düşen Kemal Ay'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Sözer, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç ile birlikte Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 1992 yılında terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen Kemal Ay'ın Gölpazarı ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. İkili şehidin ailesiyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, devletin şehit yakınlarına verdiği önem bir kez daha vurgulandı.

Vali Sözer yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri, bu vatanın en kutsal emanetleridir. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Faik Oktay Sözer, Yerel Haberler, Politika, Kemal Ay, bilecik, Yerel, Son Dakika

