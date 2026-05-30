Vali Sözer\'den şehit ailesine bayram ziyareti

30.05.2026 12:12
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, 1999 Gölcük depreminde şehit olan Ramazan Çifçi'nin ailesini Gökpınar Köyü'nde ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı kutladı. Sözer, şehit ailelerinin devlet için önemine vurgu yaparak, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Programa, Vali Sözer'in eşi Zeynep Sözer'de eşlik etti. Kurban Bayramı dolayısıyla 1999 Gölcük depreminde şehit olan Ramazan Çifçi'nin ailesiyle bir araya gelindi. Bilecik'in Gökpınar Köyü'nde gerçekleştirilen buluşmada Vali Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, şehit ailesiyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Samimi anların yaşandığı programda aile fertlerinin bayramını tebrik eden Sözer çifti, şehit ailelerinin devlet için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Vali Faik Oktay Sözer program sonrası yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz milletimizin baş tacıdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındadır. Aziz şehidimiz Ramazan Çifçi'yi rahmet ve minnetle yad ediyor, kıymetli ailesinin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

