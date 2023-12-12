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Vali Turan, 'Metsamor Nükleer Santrali' sorunu bitecek AFAD gönüllülerine yönelik program düzenlendi - Son Dakika
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Vali Turan, 'Metsamor Nükleer Santrali' sorunu bitecek AFAD gönüllülerine yönelik program düzenlendi

Iğdır'da AFAD gönüllülerine yönelik düzenlenen programda AFAD etiğimi alanlara sertifika verildi. Vali Turan, Tuzluca ilçesinde yapılacak olan barajın Metsamor Nükleer Santrali'nin faaliyetlerine son vereceğini belirtti.

12.12.2023 - 17:50,
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Vali Turan, 'Metsamor Nükleer Santrali' sorunu bitecek

AFAD gönüllülerine yönelik program düzenlendi

IĞDIR - Iğdır'da AFAD gönüllülerine yönelik program düzenlenerek AFAD etiğimi alanlara sertifika verildi.

AFAD Iğdır İl Müdürlüğü tarafından AFAD gönüllülerine yönelik düzenlenen program Iğdır Kültür merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Programda Iğdır AFAD Müdürlüğü tarafından Iğdır'da yapılan eğitimler ve kurtarma ile ilgili kısa film gösterimi yapıldı. Programda AFAD gönüllülerine yönelik eğitim içerikli bilgilendirme de yapıldı. AFAD gönüllülerin yaptığı çalışmalar ve destekler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Programda bir konuşma yapan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, AFAD gönüllük sisteminin önemli olduğuna değindi. Vali Turan, Tuzluca ilçesinde yapılacak olan baraj ile ilgili müjdeyi de vererek; Iğdır başta olmak üzere Türkiye'nin bütün illeri ile komşu ülkeler için büyük bir tehlike oluşturan ve patladığı zaman büyük bir felakete dönüşecek olan Türkiye'nin sınırlarına 16 kilometre mesafedeki Metsamor Nükleer Santrali'nin faaliyetlerine son verebileceğine değinerek; " Tuzluca barajı Iğdır'da tarımı artıracak, burada verimi artıracak. Ama asıl en büyük faydasını biz nerede göreceğiz biliyor musunuz? Metsamor Nükleer Santrali'nde göreceğiz. Çünkü baraj burada su tutmaya başlayınca Allah'ın izniyle o santral çalışmayacak. Çünkü Aras Nehri'nin suyu ile o santral soğutuluyor. Böyle bir faydası olacaktır. Baraj yapıldığı zaman Metsamor Nükleer Santrali sorununu konuşmayacağız" dedi.

Program sonunda AFAD gönüllüsü eğitimine katılanlara sertifika ve kimlikleri verildi.

Vali Turan, \'Metsamor Nükleer Santrali\' sorunu bitecek AFAD gönüllülerine yönelik program düzenlendi
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Vali Turan, 'Metsamor Nükleer Santrali' sorunu bitecek AFAD gönüllülerine yönelik program düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Turan, 'Metsamor Nükleer Santrali' sorunu bitecek AFAD gönüllülerine yönelik program düzenlendi - Son Dakika
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