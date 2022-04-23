Vali Tutulmaz koltuğu çocuklara devretti - Son Dakika
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Vali Tutulmaz koltuğu çocuklara devretti

23.04.2022 13:43
Vali Tutulmaz koltuğu çocuklara devretti

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Su, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu çocuklara devretti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Su, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu çocuklara devretti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Vali Tutulmaz'ın koltuğuna Tepebaşı İlkokulu 4/A Sınıfı öğrencisi Kayra Ömer Bütün oturdu.

Minik Vali Okulu için jeneratör istedi. Minik Vali, İl Milli Eğitim Müdürünü arayarak okulu için jeneratör istedi.

Öğrenci Kayra Ömer Bütün'ün yanında Okul Müdürü Deniz Yılmaz ve öğretmen Hamide Yavuzaslan ile İlkokul öğrencileri Şeyda Toklu ve Zeynep Güler de hazır bulundu. - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz koltuğu çocuklara devretti
Vali Tutulmaz koltuğu çocuklara devretti
Vali Tutulmaz koltuğu çocuklara devretti
Vali Tutulmaz koltuğu çocuklara devretti

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Ulusal Egemenlik, Zonguldak, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Tutulmaz koltuğu çocuklara devretti - Son Dakika


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