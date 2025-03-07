Vali Varol, 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı - Son Dakika
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Yerel

Vali Varol, 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı

Vali Varol, 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı

Adıyaman Valisi Osman Varol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

07.03.2025 13:21
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Adıyaman Valisi Osman Varol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Vali Osman Varol, başta aile olmak üzere toplumun temel yapısını güçlendiren, emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dilekleriyle kutladığını söyledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, "Tarih boyunca farklı medeniyet ve kültürlerde statüsü hep tartışılan kadınlar, büyük Türk milletinin tarihinde ise, anne ve eş olarak, hep hak ettiği konumda, ailenin ve toplumun merkezinde olmuştur. Gerek inancımız gerekse de toplumsal değerlerimiz kadını her zaman baş tacı etmekte, onu çok müstesna bir yere koymaktadır. Bu kadim toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş olan Türk kadını, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri de savaşmışlardır. Öyle ki Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı gibi nice Türk kadını şanlı tarihimizin kahramanlık listesinde yerlerini almışlardır. Millet ve devlet yapımızın odağında yer alan tüm zor şartlarda fedakarlıklarını esirgemeyen kadınlarımız, eğitimden bilime, siyasetten sanata, ekonomik alandan, kamu yönetimine kadar hayatın her alanında çalışmalarıyla üstün başarılar elde etmektedir. Kadınlarımızın bu başarılarının toplumun her kesimine dalga dalga yayılmasını diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin saygıdeğer eşleri ve anneleri olmak üzere, yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin ve toplumun temel taşı, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Osman Varol, 8 Mart, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Varol, 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı - Son Dakika

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