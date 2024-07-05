Vali Ziya Polat, Kars'ta Öğrencilerle Birlikte Spor Yaptı - Son Dakika
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Vali Ziya Polat, Kars'ta Öğrencilerle Birlikte Spor Yaptı

Vali Ziya Polat, Kars\'ta Öğrencilerle Birlikte Spor Yaptı

Kars Valisi Ziya Polat, göreve başladığı günden beri eğitime verdiği önem ve öğrencilerin spor yapmasını teşvik etmesiyle dikkat çekiyor. Yaz Spor Kursu'nu ziyaret eden Polat, öğrencilerle bir araya gelerek voleybol ve masa tenisi oynadı. Öğrenciler, valinin kendilerine gösterdiği ilgiden memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti. Polat, ayrıca Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun Faaliyet Programında yer alan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na katılacak olan takımı ziyaret ederek başarılar diledi.

05.07.2024 09:01
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Kars'ta göreve başladığı ilk günden itibaren eğitime verdiği önem ve her öğrenciden mutlak suretle bir spor dalını lisanlı yapması isteyen Vali Ziya Polat, her fırsatta öğrencilerle birlikte çeşitli aktivitelere katılıyor.

Yaz Spor Kursu'nu ziyaret eden Polat, öğrencilerle bir araya geldi. Voleybol ve masa tenisi oynadı. Yaz Spor Kursu öğrencilerinin antrenmanlarına eşlik etti.

Vali Ziya Polat'ın kendilerine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren öğrenciler, "Valimiz bizlerle bire bir ilgileniyor. Bizlerle zaman geçiriyor, bizlere değer veriyor. Bizlere değerli olduğumuzu hissettiriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizimle birlikte voleybol oynadı, masa tenisi oynadı, antrenmanlarımıza katıldı. Gerçekten Kars'ta daha önce böyle bir şey görmedik. Bir ilin valisinin bizlerle zaman geçirmesi, bizlere ne kadar çok değer verdiğini gösteriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Vali Ziya Polat, son olarak Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun Faaliyet Programında yer alan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na katılacak olan taekwando takımı ziyaret ederek, şampiyonada başarılar diledi. Polat, daha sonra salondan ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Ziya Polat, Kars'ta Öğrencilerle Birlikte Spor Yaptı - Son Dakika

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