Vali Zorluoğlu Kulp'ta Esnafla Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Vali Zorluoğlu Kulp'ta Esnafla Buluştu

Vali Zorluoğlu Kulp\'ta Esnafla Buluştu

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Kulp'ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

06.11.2024 17:10
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kulp ilçesinde esnafla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Kulp Kaymakamlığı önünde karşılanan Vali Zorluoğlu'nu, Kaymakam Burak Akeller, kaymakamlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar karşıladı. Zorluoğlu, kaymakamlık binasında bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Zorluoğlu, merkez Yeni Mahalle Lise Caddesi üzerinde esnafı ziyaret ederek hem ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgi aldı, hem de esnafın sorunlarını dinledi. Vali Zorluoğlu, daha sonra bir kahvehanede oturan vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini ve ilçedeki sıkıntıları dinledi.

Zorluoğlu, ilçedeki kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Vali Zorluoğlu'na, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Sağlık Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü eşlik etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Zorluoğlu Kulp'ta Esnafla Buluştu - Son Dakika

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