Van Barosu, adliyede saldırıya uğrayan avukat için adli kontrole itiraz edecek

(VAN) - Van Barosu, avukat Turan Yazan'a adliye içerisinde yapılan fiziki saldırının ardından iki şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki göstererek, karara itiraz edeceklerini açıkladı. Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, "Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Avukat Turan Yazan duruşma salonundan çıktığı sırada, adliye içerisinde davanın karşı tarafında bulunan M.Ç. ve A.Ç. tarafından fiziki saldırıya uğradı.

Van Barosu, Yazan'ın uğradığı fiziki saldırının ardından iki şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki göstererek basın açıklaması yaptı. Van Baro Başkanı Sinan Özaraz yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Baromuz üyesi meslektaşımız Avukat Turan Yazan, 20 Ekim 2026 tarihinde mesleki faaliyetini yürüttüğü duruşmanın ardından duruşma salonundan çıktığı sırada, adliye içerisinde davanın karşı tarafında bulunan M.Ç. ve A.Ç. tarafından fiziki saldırıya uğramıştır. Saldırının ardından gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince, her gün imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştır.

Bir avukatın, adliye içerisinde ve yürüttüğü savunma görevi nedeniyle saldırıya uğraması kabul edilemez olduğu gibi, saldırının şüphelilerinin adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılması da kabul edilemezdir. Bu karara açıkça itiraz ediyor, savunmaya yönelik şiddetin ağırlığını ve meslektaşımızın güvenliğini yeterince gözetmeyen bu yaklaşımı şiddetle eleştiriyoruz.

Avukatlara yönelik saldırılar, yalnızca bir meslek mensubuna değil; doğrudan savunma hakkına, adil yargılanma ilkesine ve adaletin kendisine yönelmiş saldırılardır. Yargının kurucu unsuru olan avukatların, adaletin sağlanması gereken adliye binalarında dahi saldırıya uğraması, savunmanın güvenliğine ilişkin ciddi bir sorundur.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Tutuklamanın kanuni koşullara bağlı bir koruma tedbiri olduğunun bilincindeyiz. Ancak bu durum, mesleki faaliyeti nedeniyle adliye içerisinde saldırıya uğrayan bir avukatın güvenliğine yönelik risklerin ve saldırının tüm koşullarının titizlikle değerlendirilmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Savunmanın güvenliğini yeterince gözetmeyen kararların karşısında durmak, mesleğimizin onurunu ve toplumun adalet hakkını savunmanın gereğidir.

Avukatların tehdit, baskı ve fiziki saldırılarla sindirilmeye çalışılmasına, mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef haline getirilmesine ve bu saldırılar karşısında etkisiz kalan uygulamalara asla sessiz kalmayacağız. Savunmaya yönelik şiddete karşı yalnızca kınama açıklamalarıyla yetinmeyecek, hukuki ve kurumsal mücadelemizi bütün kararlılığımızla sürdüreceğiz. Meslektaşımız Avukat Turan Yazan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine yönelik saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz."