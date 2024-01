Van Belediye Başkanı İsmail Say, Gazeteciler Günü\'nü kutladı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yayımladığı mesajda '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Başkan Say, yayımladığı mesajda, "Basın, güçlü demokrasilerin olmazsa olmazı, toplumun konuşan dili, gören gözü ve işiten kulağıdır. Gazetecilik, demokratik ve şeffaf toplumların vazgeçilmez unsurlarından biridir. Çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin inşasında, düşünce ve vicdan hürriyetinin kurumsallaşmasında basın kuruluşları etkin ve işlevsel bir rol oynamaktadır. Gazetecilik mesleği, güçlü bir sorumluluk ve özveri gerektirir. Gazeteciler, olaylara tarafsız bir gözle bakarak, toplumu doğru bilgilendirme konusunda büyük bir özveriyle çalışarak, bu özverili çalışmaları sayesinde, kamuoyu bilincinin oluşmasında ve toplumun gelişiminde önemli bir rol üstlenmektedir. Gazetecilik mesleğinin zorluklarına rağmen, çalışmalarını her zaman özveriyle yürüten değerli basın mensuplarımızın kamuoyunu aydınlatma görevini layıkıyla yerine getirdiğini görmek, bizler için büyük bir memnuniyet kaynağıdır. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında bilgiye ulaşma hızı giderek kısalmakta ve doğru bilgiye ulaşmak için gazeteciliğin önemi giderek artmaktadır. Ülkemizin can damarlarından biri olan gazetecilerimizin, basın ve medya mensuplarımızın yaptığı iş büyük bir öneme sahiptir. Bu önemin bilinciyle; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - VAN