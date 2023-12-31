Van Belediye Başkanı Salih Akman, Yeni Yılda Barış ve Huzur Diledi

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yeni bir yıla Gazze'de yaşanan insanlık dramı altında girildiğini söyleyerek, "Yeni yılın, başta mazlum Filistin halkı ve ülkemiz olmak üzere tüm dünya için barış, kardeşlik ve huzur ortamının sağlandığı, sıkıntıların sona erdiği bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman; her yeni yılın güzel başlangıçlar ve beraberinde yeni umutlar getirdiğini söyledi. 'Umudumuzu, kararlılığımızı ve güvenimizi hiçbir zaman yitirmeden, devlet-millet birliğiyle ülkemizin gelişmesi ve mutlu yarınlara ulaşması için daha çok çalışmalıyız' diyen Başkan Akman, "Unutmamalıyız ki hedefleri ve hayalleri yüksek olan milletler, başarıya ulaşan milletlerdir" dedi.

7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in mazlum Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği insanlık dışı katliam ve bir milleti topyekun yok etme çabasının 2024 yılında son bulması, tüm dünyada barış, sevgi ve hoşgörünün hakim olmasının en büyük dileği olduğunu ifade eden Başkan Akman, "Dünyada savaş, gerilim ve kutuplaşmanın doruğa çıktığı 2023 yılını geride bırakırken, 2024 yılının savaşların bittiği, Filistin topraklarında barışın hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Acısıyla, tatlısıyla geride bıraktıkları 2023 yılının muhasebesini yaparak, edindikleri tecrübe ve kazanımları 2024 yılında daha güzel sonuçlar elde etmek için kullanacakları bir yıl olmasını dileyen Başkan Akman, "Bu duygu ve düşüncelerle 2024 yılının; sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve dayanışma duygularının birliktelikle yoğrulduğu bir yıl olmasını temenni ederim. Tuşbamıza, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim" şeklinde konuştu. - VAN