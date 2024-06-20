Van Büyükşehir Belediyesi Bayramlaşma Töreninde Konuşan Pervin Buldan: 'Halkımızın İradesini Yok Sayan Bu İktidar Karşısında Dimdik Ayakta Olacağız'

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(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Halkımızın iradesini yok sayan, kimliğini yok sayan bu iktidar nerede karşımıza çıkarsa bizler Kürt halkı olarak orada dimdik ayakta olacağız" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenledi. Büyükşehir Belediye binası önünde düzenlenen törene Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, HDP eski Eş Genel Başkanı ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti ve DBP Van İl Eşbaşkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri, aşiretler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Zeydan ve Şedal, bayramlaşmaya gelen yurttaşlarların sorun ve taleplerini dinledi. Bayramlaşmada konuşan Eski HDP Eş Genel Başkanı ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Hepinizin bayramını kutlu olsun. Bugün DEM Parti olarak 31 Mart'ta kayyımın elinden belediyelerini alan ve yapılmak istenen irade gasbına karşı belediye eş başkanlarını yalnız bırakmayan Van halkı ile büyükşehir belediye eş başkanlarımızı ziyarete geldik. Kürt halkının iradesine saygı duyamayan, kimliğini, kültürünü yok sayan bu zihniyete karşı bugün bir arada olmamız ve büyükşehir belediyemizi ziyaret etmemiz Ankara'ya büyük bir mesaj oldu" dedi.

Buldan, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Hiçbir güç halkın iradesi önünde duramaz"

"Halkımızın iradesini yok sayan, kimliğini yok sayan bu iktidar nerede karşımıza çıkarsa bizler Kürt halkı olarak orada dimdik ayakta olacağız. Çünkü biliyoruz ki hiçbir güç halkın iradesi önünde duramaz ve durmayacaktır. Yıllardır bu halkın iradesine kayyım atayan ve atamaya devam eden iktidarın bu politikalarını kabul etmeyeceğiz."