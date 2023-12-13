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Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan kadınlara aşçılık kursu - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan kadınlara aşçılık kursu

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde açılan kurslarda kadınlara uzman aşçılar tarafından eğitim veriliyor. Kadınlar, bu kurslar sayesinde meslek sahibi olmanın yanı sıra aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı\'ndan kadınlara aşçılık kursu
13.12.2023 - 10:33,
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Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde açılan kurslarda kadınlara uzman aşçılar tarafından eğitim veriliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kurslarda bir yandan meslek öğrenen kadınlar, bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor. Mesleki eğitim ve beceri kazandıran kurslar sayasinde kadınlar çeşitli iş kollarında meslek sahibi olmalarını da sağlıyor.

Belediye bünyesinde açılan aşçılık kursunda da alanında uzman aşçılar tarafından kursiyerlere yemek eğitimleri veriliyor. Açıklamada bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, amaçlarının kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak olduğunu söyledi. Açılan kurslarda kadınların meslek sahibi olarak aile bütçelerine katkıda bulunduklarını vurgulayan Biçek, "Bizim kadınlarımızın bu tür etkinliklere çok ihtiyacı var. Kursumuz başladığından beri aşçılığa yoğun bir ilgi var. Kendileri ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar ve sipariş alıyorlar. Bugün de ilimizdeki ünlü ustası Sinan Ateş ustanın kendi bilgi ve birikimlerini kursiyerlere aktarmasını istedik. Etkinliğimizde 'sihirli tava' ile öğrencilere katkıda bulunacak. Sinan Beyin de bu anlamda bize büyük bir değer katacağına inanıyor, kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Bundan sonraki süreçte de gastronomide ünlü şahısları kursiyerlerle buluşturacaklarını belirten Biçek, "Böyle bir çalışmamız var. Ünlü aşçıları kursiyerlerle buluşturarak, kursiyerlerimize katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aşçılık kursunu çok sevdiklerini belirten kursiyerler ise burada öğrendikleri mesleği ilerleterek, aile bütçelerine katkıda bulunmak istediklerini söylediler. İlerde kendi iş yerlerini açmak istediklerini de sözlerine ekleyen kursiyerler, bu anlamda yetkililerden kendilerine destek verilmesini talep etti. - VAN

Kaynak: İHA
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