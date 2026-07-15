Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri coşkuyla kutlandı

Van\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri coşkuyla kutlandı
15.07.2026 23:17
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Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde çeşitli programlar düzenlendi.

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde çeşitli programlar düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün milli iradeye el koyma girişiminin 10'uncu yıl dönümünde Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Van'da da ilk olarak şehit mezarları ziyaret edildi. Şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemeğin ardından Yukarı Norşin Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Şehitler için duaların edildiği programın ardından Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde meşaleli yürüyüş düzenlendi. Yeni Emniyet Kavşağı'nda bir araya gelen binlerce kişi, İskele Caddesi üzerinden yürüyerek Beşyol Meydanı'na geldi.

Burada saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunması, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinletilmesi, protokol konuşmaları ve çeşitlik etkinliklerin ardından program tüm camilerde sela okunmasıyla son bulacak.

Etkinliklere Vali Ozan Balcı, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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