Van'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Sabah saatlerinde valilik önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan program, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda devam etti. Buradaki etkinlik; saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sürdü.

Program daha sonra göreve yeni gelen öğretmen ile emekli öğretmenin konuşmalarıyla devam etti. Kutlama programında, öğretmen ve öğrencilerin müzikal oratoryosu ilgiyle izlendi. Göreve yeni başlayacak aday öğretmenlerin yemin ettiği programda Vali Ozan Balcı, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verdi.

Program, daha önce yapılan yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere ödül verilmesiyle son buldu.

Programa Van Valisi Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.