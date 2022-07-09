Van'da bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Van'da bayramlaşma töreni düzenlendi

09.07.2022 18:12
Van'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Van Valiliği bahçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Tören çerçevesinde alana gelen Vali Ozan Balcı, katılımcıların Kurban Bayramını tebrik etti. Vali Balcı, bayramlaşma töreninin ardından, Kurban Bayramı ziyaretlerini sürdürdü.

Bayramlaşma törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
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