Van'da düzenlenen Yaz Okulu kapanış programı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Van'da düzenlenen Yaz Okulu kapanış programı gerçekleştirildi

Van\'da düzenlenen Yaz Okulu kapanış programı gerçekleştirildi

Van'ın Erciş ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 'Yaz Okulu'nun kapanış programı yapıldı. Programda Filistin temalı gösteriler ve şiirler sunuldu.

14.08.2024 16:13
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VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 'Yaz Okulu'nun kapanış programı düzenlendi.

Atakan Çelik Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, Filistin temalı gösteriler sunularak şiirler okundu. Burada konuşan TÜGVA Erciş İlçe Başkanı Engin İşler, programı düzenleyen öğretmen ve tüm öğrencilere teşekkür ederek, "Mazlum ve cesur Filistin halkını tüm benliğimle selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız Ayasofya'yı açarken 'Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasının habercisidir' diyerek biz gençlere çok ciddi bir hedef verdi. Bizde Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu hedeflere ulaşıncaya, Kudüs özgürlüğüne kavuşuncaya kadar yürümeye devam edeceğiz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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