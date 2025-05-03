Van'da Fırtına Çatıları Uçurdu - Son Dakika
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Yerel

Van'da Fırtına Çatıları Uçurdu

Van'da etkili olan fırtına, çatıları uçurdu ve ağaçları devirdi; maddi hasar meydana geldi.

03.05.2025 17:11
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Van'da etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

VAN - Van'da dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle birçok binanın çatısı uçarken, devrilen ağaçlar park halindeki araçlarda maddi hasara yol açtı.

Van'da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman hızını artıran kuvvetli rüzgar, bazı mahallelerde paniğe neden oldu. Özellikle Edremit ve İpekyolu ilçelerinde çok sayıda binanın çatısı fırtınadan zarar görürken, çatı parçalarının savrulması sonucu bazı araçlar hasar gördü.

Sabah saatlerinde işe gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Konuya ilişkin konuşan Mehmet Kalkan isimli vatandaş, şiddetli fırtınanın ağaçları devirdiğini ve çatıları uçurduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde de benzer bir fırtınanın meydana geldiğini ifade eden Kalkan, o gün de benzer durumların yaşandığını kaydetti.

Öte yandan devrilen ağaçların kaldırılması ve hasar gören çatıların onarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da Fırtına Çatıları Uçurdu - Son Dakika

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