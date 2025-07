Van\'da Geleneksel Düğün Geleneği Değişti

Van'da Mahmedpiran Aşireti'nin düğününde paralar anons yapılmak yerine zarflara bırakılıp sandığa atıldı.

Van'da Ertoşi Aşireti'nin önemli kollarından biri olan Mahmedpiran Aşiret Lideri Çetin Can'ın yeğeni, iş adamı Kazım Can'ın oğlu Diyar Can, İranlı Nil Hendoosin ile dünya evine girdi. Yurdun çeşitli illerinin yanı sıra Irak, İran ve Nahçıvan'dan iş adamları, kanaat önderleri, aşiret liderleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, belediye başkanları, eş dost ve akrabanın katıldığı düğün, geleneksel takı törenlerinin dışında gerçekleşti.

Mahmedpiran Aşiret Lideri Çetin Can, Van'da çok güzel bir kültürün olduğuna işaret ederek, "Van'da düğünlerimiz, adeta festival havasında geçiyor. Eksiğimiz daha önce ortaya masalar geliyordu ve takılar açık takılıyordu. Ancak özellikle kendi aşiretimde öncülük ettim ve anons ile takı törenini kaldırdık. Van'da festival havasında, renkli geçen aşiret düğünleri çok güzeldir. Bunun gölgelenmesini istemedik. Bu adetin bütün Van'da kalkmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü Van'ın düğünleri, Doğu Anadolu'nun en güzel düğünlerindendir. Coşkuludur, çok heyecanlıdır ve festival havasında geçiyor. Özellikle kendi, aşiretim başta olmak üzere bütün bölgeye tavsiye ediyorum. Düğünlerimiz festival havasında geçsin, herkes gelsin, eğlensin, yesin, içisin ve muhabbet etsin. Ben bu duygularla yeğenim Diyar Can ve gelin hanıma mutluluklar diliyor, düğünümüze iştirak eden bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

60 koyunun kesildiği düğün töreni, kapalı zarf usulü takı töreni ile sona erdi. - VAN