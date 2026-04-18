Van'da Gıda Fiyatları Tepkileri Artıyor

(VAN)Haber: İshak KARA

- Van'ın İpekyolu ilçesinde kurulan semt pazarında konuşan esnaf ve vatandaşlar, artan gıda fiyatları ve geçim sıkıntısına tepki gösterdi. Emekli Nevzat Aslan, "'Düzelir' diyorlar ama hiçbir şey olmuyor. Gittikçe pahalanıyor. Çok pahalı, hem de nasıl pahalı... Fakir hiçbir şey alamıyor. Akşam gel buralara bak çöplerin içinde millet sebze topluyor. Bu kadar da zulüm olmaz" dedi. Pazarcı Recep Yavuz da "Masraflarımızı bile çıkaramıyoruz. 200 lira siftah ettim. 200 lira bir yemek parası. Bunun indirimi var, masrafı var, kırılanı var, karı zararı var. Başka iş de yok, elimizden bu geliyor" diye konuştu.

Van İpekyolu ilçesi Cevdet Paşa Mahallesi Emniyet Caddesi'nde kurulan pazarda konuşan esnaf ve yurttaşlar, artan fiyatlara tepki gösterdi. Esnaf, yüksek maliyetler nedeniyle satışların düştüğünü belirtirken vatandaşlar temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını dile getirdi.

"Bu kadar da zulüm olmaz"

Emekli Nevzat Aslan, şunları söyledi:

"Biberin kilosu 150-200 lira, hiçbir şey alınmıyor. Emekliyiz, yetiştiremiyoruz. Daha doğrusu evde aç kalıyoruz. Emekli ölmüş, esnaf ölmüş. Hiçbir şey alınmıyor ki. Bu patates ne kadar? Zaten milletin yiyeceği patatestir. Başka bir şey alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Çok pahalı, razı değiliz, kabul etmiyoruz. Piyasalar düzelmez. Öyle diyorlar ama boş. Hiç düzelmiyor. 'Düzelir' diyorlar ama hiçbir şey olmuyor. Gittikçe pahalanıyor. Gittikçe daha çok sıkıntı çekiyoruz. Çok pahalı, hem de nasıl pahalı... Fakir hiçbir şey alamıyor. Akşam gel buralara bak çöplerin içinde millet sebze topluyor. Bu kadar da zulüm olmaz."

Abdulmenaf Alıcı, "Sebze geçen sene 20 liraydı, bu sene 60-70 lira olmuş. Bu sene her şey çok pahalı. Millet alamıyor. Paranın değeri yok" dedi.

Müştehir Orkaya, "Fiyatlar hiç iyi değil. Durumumuz Allah'a kalmış. Ben ne diyeyim, her şey pahalı. Bu durum düzelmez. 1 kilo patlıcan 60 lira, 1 kilo biber 200 lira, 1 kilo salatalık 60 lira. Böyle iş mi olur?" diye konuştu.

Mahir Tosun, "Piyasa çok yüksek, halimiz perişan. Bir şey alamıyoruz. Bir parça alıyoruz, iki parça alamıyoruz. Bu gidişle düzelmez" ifadelerini kullandı.

Şero Abbas ise, "Piyasalar berbat, her gün zam geliyor. Hiçbir şey alamıyoruz. Sebze meyveyi 2 kilo alacağımıza 500 gram alıyoruz. Domates 100 lira, salatalık 110 lira. Bu gidişle düzelmez. Denetleme yok, serbest piyasada herkes istediği gibi fiyat koyuyor" diye konuştu.

"Masraflarımızı bile çıkaramıyoruz"

Pazarcı Recep Yavuz, "Masraflarımızı bile çıkaramıyoruz. 200 lira siftah ettim. Bugün 200 lira satış yaptım, Allah'a hamdolsun. 200 lira bir yemek parası. Bunun indirimi var, masrafı var, kırılanı var, karı zararı var. Başka iş de yok, elimizden bu geliyor. Mecburiyetten geliyorum ya sokak çocuğu olacağız yada bu işi yapacağız" dedi.

Semt Pazarı Başkanı Mehmet Sıddık Benli ise pazardaki duruma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekonomimiz şu anda çok kötü. Mazot 80 liranın üstünde. Piyasalar altüst olmuş. 10-15 gün önce doğal gaz ve elektriğe zam geldi, insanlar perişan. Pazarın halini görüyorsunuz. Koskoca 2-3 mahalleyi temsil eden bir pazar açmışız, esnafın çoğu siftahsız. Ekonomi çok kötü. Denetleme yok. Denetleme olsa her şey daha iyi olur. Herkes kendi çıkarını düşünüyor. Et sektörü de öyle, tavuk sektörü de, gıda sektörü de öyle. Denetleme olmayınca sorunlar ortaya çıkıyor. Geçen seneye göre satışlarımızda yüzde 65 düşüş var. Her şey güllük gülistanlık gösteriliyor ama öyle değil. 85 milyonun yaklaşık 12-13 milyonu açlık sınırının altında. İnsanlar geçinemiyor. İki poşet sebze bin lira. Bunun suyu var, elektriği var, çocuk masrafı var. Verilen maaşlarla insanlar nasıl yaşıyor, bilmiyoruz."