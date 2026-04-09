Van'da İşten Çıkarılan İşçilerin Eylemi 257'nci Gününde Devam Etti: Bizi Açlıkla, Yoklukla ve Baskıyla Yıldıramazsınız

09.04.2026 10:21  Güncelleme: 10:57
Van Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum yönetimi tarafından işten çıkarılan 223 işçinin 'İşimizi geri alacağız' sloganıyla başlattığı eylem 257. gününde de devam etti. DİSK Genel-İş Van Şubesi Eş Başkanı Ömer Tekin, işçilerin hakları ve demokratik iradenin korunması için mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum yönetimi tarafından işten çıkarılan 223 işçinin "İşimizi geri alacağız" sloganıyla başlattığı eylem 257'nci gününde de sürdü. DİSK Genel-İş Van Şubesi Eş Başkanı Ömer Tekin, "Şehrin gaspçılarına sesleniyoruz; gasbettiğiniz makamlardan gidin, işlerini elinden aldığınız emekçileri tezgahlarının başına iade edin" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum yönetimi tarafından işten çıkarılan 223 işçinin "İşimizi geri alacağız" sloganıyla başlattığı protesto, 257'nci gününde de devam etti. Sanat Sokağı'nda düzenlenen eyleme DEM Parti il yöneticileri, belediye eş başkanları, DEM Parti ve DBP il eş başkanlarının yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

Eylemde, "Kayyum ve zulmü gidecek, biz işimize geri döneceğiz" yazılı pankart taşınırken; "Direne direne kazanacağız", "Kayyumlar gidecek, halk gelecek" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı.

DİSK Genel-İş Van Şubesi Eş Başkanı Ömer Tekin, burada yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün burada, demokrasinin can damarlarının kesildiği, hukukun ayaklar altına alındığı ve halkın iradesinin açıkça gasbedildiği 257'nci günde onurumuzla dimdik ayaktayız. Karşımızda sadece bir işten çıkarma meselesi yok, Van halkının sandığa attığı oyu yok sayan, kentin anahtarını halktan çalan ve bu irade gasbının faturasını emekçiye kesen bir zulüm düzeni var. İrade gasbı sadece sandığa değil, işçinin ekmeğine yapılmış bir darbedir. Halkın hür iradesini yok sayarak o koltukları işgal edenler, aslında bu kentin geleceğini gasbetmişlerdir. Kayyum zihniyeti, Van halkının 'ben kendimi yönetebilirim' iradesine karşı yapılmış siyasi bir darbedir. Bu irade gaspçıları koltuğa oturur oturmaz ilk iş olarak halkın öz evlatlarını, yani belediye işçilerini hedef almışlardır. 223 arkadaşımızın kapı dışarı edilmesi, bu gasp düzeninin en acımasız sonucudur."

"Halkın iradesini gasbedenler işçisinin alın terini ve evindeki huzurunu da gasbettiler"

Bir yanda irade gasbı, diğer yanda derin bir sefalet. Tam 257 gündür, Van halkının seçtiği yönetimlerin yerine atananlar, belediyenin kaynaklarını şatafata ve lükse ayırırken 223 emekçi ailemizi derin bir yoksulluğa ve sefalete mahküm etmiştir. Sokaklarda 'irade gasbına hayır' diyen halkın sesini kısmaya çalışanlar, bugün evinde çocuğu aç yatan işçinin sessiz çığlığı altında ezilecekler. Sizin 'kayyum' dediğiniz; işçinin ödeyemediği kirası, çocuğuna alamadığı sütü, evine giren icra dosyalarıdır. Halkın iradesini gasbedenler; aynı zamanda o halkın çocuklarının geleceğini, işçisinin alın terini ve evindeki huzurunu da gasbetmişlerdir.

257 gündür süren bu zulüm, siyasi bir intikam operasyonudur. Sandıkta Van halkının iradesini bükemeyenler, hınçlarını işçinin mutfağından, çocuğunun rızkından almaktadır. Ancak unutulmasın ki karnı aç olanın öfkesi, iradesi gasbedilenin kararlılığıyla birleştiğinde hiçbir barikat önümüzde duramaz. Bizim nasırlı ellerimizle savunduğumuz bu dava, sizin mühürlerle gasbettiğiniz o makamlardan çok daha kutsaldır.

"257 gündür sürdürdüğümüz bu onur mücadelesi, hem ekmek davasıdır hem de bir irade davasıdır"

DİSK Genel-İş Sendikası olarak şehrin gaspçılarına sesleniyoruz, gasbettiğiniz iradeyi halkımıza teslim edin. Bu kent atanmışlarla değil, halkın seçtiği özgür iradeyle yönetilmelidir. Kayyum rejimi, bu kentin dokusuna saplanmış bir hançerdir. İşçinin ekmeğinden elinizi çekin. 223 aileyi açlığa ve sefalete mahküm ederek yarattığınız o sahte bütçeler, bir işçi çocuğunun gözyaşı kadar bile değerli değildir. Hukuksuzluğu derhal bitirin. Gasbettiğiniz o makamlardan gidin, işlerini elinden aldığınız emekçileri tezgahlarının başına iade edin. Sonuç olarak bizi açlıkla, yoklukla ve baskıyla yıldıramazsınız. 257 gündür sürdürdüğümüz bu onur mücadelesi hem ekmek davasıdır hem de bir irade davasıdır. Van halkı da Van işçisi de bu topraklarda iradesine vurulan zincirleri emekle kıracaktır."

Kaynak: ANKA

Advertisement
