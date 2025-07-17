Van\'da Kavurucu Hava ve İnşaat İşçileri

Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği Van'da bunaltıcı havaya rağmen inşaat işçileri zorlu mesailerini sürdürüyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu hava dalgası Van'da da etkili oluyor. Kentte hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bunaltıcı havada vatandaşlar sokağa çıkmak istemezken, inşaat işçileri sıcak havada ter akıtmaya devam ediyor. Kış mevsiminde soğuklarla, yaz mevsiminde ise sıcaklarla mücadele eden işçiler, inşaat işinin yapılacak son meslek olduğunu söylediler. Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği şu günlerde, güneşin altında çalışarak ekmeklerini kazanmaya çalışan inşaat işçileri, yapacak başka bir işlerinin olmadığını söyledi. Bunaltıcı havaya rağmen kimi demir bağlama, kimi beton dökme, kimi ise duvar örme gibi zor işlerde çalışan inşaat işçileri mesailerini sürdürmeye devam ediyor.

Yaklaşık 15 yıldır inşaat sektöründe çalıştığını belirten kalıp ustası Arafat Özer, özellikle yaz aylarında zorlandıklarını ifade etti. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında sıcaktan dolayı zorlandıklarını aktaran Özer, "Günde 8 saat çalışıyoruz. Sıcaktan korunmamız için hiçbir şey yok. Sadece öğle arası yemek molamız var. İşi zamanında teslim etmemiz lazım. Bu nedenle gölgede dinlenecek vaktimiz yok" dedi.

29 yıldır inşaat sektöründe çalıştığını ifade eden Tahsin Bilirer ise kendilerini en çok hava şartlarının zorladığını vurgulayarak, "İnşaatta çalışmak çok zor. Sıcaktan korunmak için bol bol su ve inşaatçıların vazgeçilmezi sarı kola içiyoruz. Saat 12.00 ila 13.00 arası yemek molamız var. Onun dışında pek vaktimiz yok. Çünkü işi zamanında teslim etme, betona yetiştirme, işi diğer ekiplere teslim etme gibi mecburiyetimiz var" ifadelerini kullandı. - VAN