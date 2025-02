Van'da Kayyuma Karşı Halkın Direnişi Sürüyor

Yerel

(VAN)- Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Özgür Kadın Hareketi (TJA) öncülüğünde Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyuma ilişkin açıklama yapıldı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın katılımıyla yapılan açıklamaya, birçok siyasi partinin yanı sıra çok sayıda vatandaş destek verdi. Kitle sık sık "Kayyumlar gidecek halk gelecek", "Van halkı burada iradenin yanında" ve "Abdullah Zeydan ile Neslihan Şedal" onurumuzdur sloganları attı.

DBP İl Eşbaşkanı Cemal Demir, 15 Şubat'ta atanan kayyumun hukuki bir açıklamasının olmadığını belirterek, "Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis ceza veren yargı gerçek yargı değil iktidarın yargısıdır. Kararları siyasi olarak verir ve vermeye devam ediyor. 11 Şubat'tan bu yana halkımız iradesine canla başla sahip çıkıyor. Halk iradesine onuruna direnerek sahip çıkıyor" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise şunları kaydetti:

"Van halkı iradesi için tarih yazıyor. Bu sahiplenme sadece Van halkının iradesine sahiplenme direnişi değil. Bugün sandıklardan söz edenler, bugün seçimlerden söz edenler, bugün halkın iradesi her şeyden üstündür diyenler Van'a ve halkına iyi baksın. Van halkının direnişine baksınlar. Bizler Kürt halkı olarak çok şey gördük. Yaşam bize ilk günden bu yana bir tarih ve birer mücadele azmi oldu. Bizler yeni bir yaşamın inşası için mücadele ediyoruz. Kürt halkı olarak bir barışın ve özgürlüğün rehberi ile yol göstericisi olmak istiyoruz. Bugün Van halkının duruşu sadece Van'a özgü değildir. Türkiye halkları Van halkının gönderdiği mesajı iyi okumalı. Bugün Van'da gerçekleştirilen kayyum her yer için her kent için bir tehlikedir. Bugün Van'dan başladı yarın başka bir kentte başlayacaktır. Bu nedenle kayyuma karşı durmak gerekir."