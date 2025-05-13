Van\'da Kurban Bayramı İçin Mezbahaneler Hizmete Açılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik, sağlıklı ve güvenli şartlarda yerine getirebilmesi amacıyla altı ilçedeki mezbahanelerini hizmete açacak.

Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kurban kesimlerinin çevreye zarar verilmeden, hijyen kurallarına tam uyumlu şekilde yapılacağı belirtilerek, mezbahanelerde randevu sistemiyle hizmet verileceği vurgulandı. 2025 kurban kesim tarifesinin küçükbaş hayvan için 500, büyükbaş hayvanlar için de 2.500 TL olduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşların yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşamamaları adına ilgili mezbahanelerle önceden iletişime geçerek randevu almaları istenildi. Van Büyükşehir Belediyesi, kurban kesimlerinin hem dini kurallara uygun hem de çevre ve halk sağlığına duyarlı biçimde yürütülmesini amaçlıyor.

Hizmet verecek mezbahaneler ve iletişim bilgileri ise şu şekilde açıklandı:

Erciş Mezbahanesi Sorumlu İsmet Kul - Tel: (505) 279 53 14, Başkale Mezbahanesi Sorumlu Nedim Yılmaz - Tel: (542) 747 88 23, Gevaş Mezbahanesi Sorumlu Tuna Delta - Tel: (543) 418 88 86, Özalp Mezbahanesi Sorumlu Taner Aykut - Tel: (539) 481 73 72, Muradiye Mezbahanesi Sorumlu Birol Dinç - Tel: (530) 119 26 54, Çatak Mezbahanesi Sorumlu Mehmet Sait Pekbay - Tel: (545) 905 18 02." - VAN