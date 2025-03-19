Van'da parklar bahara hazırlanıyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan parklar ve bahçelerde kapsamlı bakım onarım çalışması başlattı.

Yeşil bir Van için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte geniş çaplı temizlik çalışması başlattı. Sorumluluk alanındaki 24 park, 2 millet bahçesinde hummalı bir çalışma yürüten Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler; çocuk oyun grupları, havuzlar, kaldırımlar, yürüyüş yolları, fitness aletleri ve banklar da vatandaşların daha rahat edebilmesi için yenilenip onarıyor. Yine parklarda vatandaşların rahatça vakit geçirebilmesi için hijyen şartlarına da büyük önem veriliyor. Çöp kutularının yerleri yeniden düzenlenip, sık kullanılan alanlarda hijyenik çözümler sağlanarak, parkların temizliği ve bakımı ön plana çıkarılıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçelerin vatandaşlar tarafından daha sıklıkla kullanıldığına dikkat çeken ekipler, vatandaşların aileleriyle birlikte parklarda daha keyifli ve huzurlu zaman geçirmesini hedefliyor.