Van'da Parklar Bahara Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van'da Parklar Bahara Hazırlanıyor

Geniş Video İzle

Van Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte park ve bahçelerde kapsamlı bakım onarım çalışmaları başlattı. Ekipler, vatandaşların daha rahat edebilmesi için çocuk oyun grupları, fitness aletleri gibi alanları yenileyip hijyen şartlarına önem veriyor.

19.03.2025 11:06  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da parklar bahara hazırlanıyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan parklar ve bahçelerde kapsamlı bakım onarım çalışması başlattı.

Yeşil bir Van için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte geniş çaplı temizlik çalışması başlattı. Sorumluluk alanındaki 24 park, 2 millet bahçesinde hummalı bir çalışma yürüten Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler; çocuk oyun grupları, havuzlar, kaldırımlar, yürüyüş yolları, fitness aletleri ve banklar da vatandaşların daha rahat edebilmesi için yenilenip onarıyor. Yine parklarda vatandaşların rahatça vakit geçirebilmesi için hijyen şartlarına da büyük önem veriliyor. Çöp kutularının yerleri yeniden düzenlenip, sık kullanılan alanlarda hijyenik çözümler sağlanarak, parkların temizliği ve bakımı ön plana çıkarılıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçelerin vatandaşlar tarafından daha sıklıkla kullanıldığına dikkat çeken ekipler, vatandaşların aileleriyle birlikte parklarda daha keyifli ve huzurlu zaman geçirmesini hedefliyor.

Kaynak: İHA

Van Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Çevre, Çocuk, Emlak, Yerel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Parklar Bahara Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin’den ’İmamoğlu’ açıklaması: Türkiye’nin iç meselesi Kremlin'den 'İmamoğlu' açıklaması: Türkiye'nin iç meselesi
İmamoğlu’nun el konulan şirketi son 3 yılda 117 taşınmaz satın almış İmamoğlu'nun el konulan şirketi son 3 yılda 117 taşınmaz satın almış
Torreira ile aşk iddialarına Duygu German’dan 1 hafta sonra yanıt geldi Torreira ile aşk iddialarına Duygu German'dan 1 hafta sonra yanıt geldi
Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti
Futbolculardan bir tanesi forma yüzü göremiyor İşte Süper Lig’in en pahalı 11’i Futbolculardan bir tanesi forma yüzü göremiyor! İşte Süper Lig'in en pahalı 11'i
Murat Ongun’un mal varlıklarına el konuldu Murat Ongun'un mal varlıklarına el konuldu
İBB Başkanı vekaleti görevine Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi İBB Başkanı vekaleti görevine Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi
Gözaltındaki İmamoğlu’nu bekleyen 4 senaryo Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo
Komisere ’’Teke tek’’ teklifinde bulunan eylemci, hiç beklemediği bir karşılık aldı Komisere ''Teke tek'' teklifinde bulunan eylemci, hiç beklemediği bir karşılık aldı
Ertan Yıldız yakalandı, İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu Ertan Yıldız yakalandı, İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu
Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfekleri böyle savundu Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfekleri böyle savundu

12:01 İzmir’de 5 gün boyunca gösteri yürüyüşü yasaklandı İzmir'de 5 gün boyunca gösteri yürüyüşü yasaklandı
11:53 Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfekleri böyle savundu Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfekleri böyle savundu
11:01 Ertan Yıldız yakalandı, İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu Ertan Yıldız yakalandı, İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu
10:15 Komisere ’’Teke tek’’ teklifinde bulunan eylemci, hiç beklemediği bir karşılık aldı Komisere ''Teke tek'' teklifinde bulunan eylemci, hiç beklemediği bir karşılık aldı
08:23 Gözaltındaki İmamoğlu’nu bekleyen 4 senaryo Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo
17:24 İBB Başkanı vekaleti görevine Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi İBB Başkanı vekaleti görevine Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi
17:15 Murat Ongun’un mal varlıklarına el konuldu Murat Ongun'un mal varlıklarına el konuldu
16:53 Futbolculardan bir tanesi forma yüzü göremiyor İşte Süper Lig’in en pahalı 11’i Futbolculardan bir tanesi forma yüzü göremiyor! İşte Süper Lig'in en pahalı 11'i
16:42 Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti
16:40 Torreira ile aşk iddialarına Duygu German’dan 1 hafta sonra yanıt geldi Torreira ile aşk iddialarına Duygu German'dan 1 hafta sonra yanıt geldi
16:39 İmamoğlu’nun el konulan şirketi son 3 yılda 117 taşınmaz satın almış İmamoğlu'nun el konulan şirketi son 3 yılda 117 taşınmaz satın almış
16:37 Kremlin’den ’İmamoğlu’ açıklaması: Türkiye’nin iç meselesi Kremlin'den 'İmamoğlu' açıklaması: Türkiye'nin iç meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2025 12:55:42. #7.12#
SON DAKİKA: Van'da Parklar Bahara Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement