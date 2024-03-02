Van\'da sağlık çalışanları Filistin saldırılarına sessiz protesto düzenledi

Van'da görev yapan sağlık çalışanları, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek amacıyla başlattıkları 'sessiz protestolar' bu hafta da devam etti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de saldırılara protestolar sürüyor. Bu kapsamda sağlık çalışanları tarafından Türkiye geneli başlatılan protestolar ise 16'ıncı haftasına girdi. Programı çerçevesinde bu hafta da Van'ın Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda sağlık çalışanı, düzenlenen basın açıklamasıyla saldırıları kınadı.
Grup adına açıklamalarda bulunan Dr. Muhammed Enes Biçer, işgalci İsrail'in Filistin'de on yıllardır devam ettiği sistematik işgal ve zulmün 7 Ekim'den bu yana daha da şiddetlenerek bir soykırıma dönüştüğünü belirtti. Saldırılar sonucu 13 bini çocuk 9 bini de kadın olmak üzere 30 binden fazla Gazze halkının şehit olduğunu ifade eden Dr. Biçer, "Saldırılarda 70 binden fazla kardeşimiz yaralandı. Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini, bizim tekrar tekrar gözler önüne sermemiz ve gündemde tutmamız gerekiyor. İşgal güçlerinin hastanelere ve sağlık sistemine karşı yürüttüğü sistematik savaşta, son gelen bilgilere göre; bölgede ayakta kalan hastanelerden El-Ehli Baptist ve Uluslararası El-Hulu Hastanesinde de yakıt tükendi. Filistin Sağlık Bakanlığı yazılı açıklama yaparak; Gazze'nin kuzeyinde çalışır vaziyetteki tek Hastane olan Kemal Advan Hastanesinin de yakıtsızlık sebebiyle hizmet dışı kaldığını ve hastanedeki 7 bebeğin açlıktan hayatını kaybettiğini bildirdi. 7 Ekim'den bu yana; 337 sağlık personeli şehit oldu. 99 sağlık personeli tutuklandı. 150 sağlık kuruluşu hedef alındı. 30 hastane ve 53 sağlık ocağı hedef alınarak hizmet dışı bırakıldı. 122 ambulans hedef alındı. Gazze'ye giren su vanaları kapatıldı. Tarlalar bombalanıyor. Daha 2-3 gün önce Gazze'de gıda yardımı almak için bekleyenlere İsrail'in düzenlediği saldırıda en az 104 kişi şehit oldu. 760 kişi yaralandı" dedi. - VAN
Son Dakika › Yerel › Van'da sağlık çalışanları Filistin saldırılarına sessiz protesto düzenledi - Son Dakika
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