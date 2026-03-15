Van Esnafı Savaşın Etkilerinden Kaygılı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da esnaf temsilcileri, İran'daki savaştan kaynaklanan sorunların şehir ekonomisini olumsuz etkilediğini belirtti.

İshak Kara

(VAN) - Van'da esnaf temsilcileri, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın şehir ekonomisini olumsuz etkilemesinden duydukları kaygıyı dile getirdi. Van Bakkallar, Bayiler, Büfeciler, Kantinciler ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Eser Adıyaman, " Orta Doğu'daki bu kaos nedeniyle İranlı turistler artık gelip gidemiyor. Zaten vergi yükleri ve ekonomik kriz nedeniyle zor durumda olan esnaf şimdi tamamen kan kaybediyor" dedi.

Esnaf temsilcileri, İran'daki savaşın ardından iki ülke arasındaki bavul ticaretinin durduğunu, İranlı turistlerin kente gelmemeye başladığını, bunun da kent ekonomisine olumsuz yanısdığını ifade etti.

Van Bakkallar, Bayiler, Büfeciler, Kantinciler ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Eser Adıyaman, Van'ın geçim kaynağının yaklaşık yüzde 80'inin İranlı turistlere dayandığını söyleyerek, "Orta Doğu'daki bu kaos nedeniyle İranlı turistler artık gelip gidemiyor. Türkiye'de bir şehir etkileniyorsa Van beş yüz kat etkileniyor. Zaten vergi yükleri ve ekonomik kriz nedeniyle zor durumda olan esnaf şimdi tamamen kan kaybediyor" dedi.

Türkiye'den İran'a bavul ticaretine gidenlerin de şu anda giriş-çıkış yapamadıklarını ifade eden Adıyaman, "Bunun dışında günübirlik bavul ticareti yapan Vanlı yurttaşlarımız vardı. Bunlar da artık giriş çıkış yapamadıklarından Van halkı Orta Doğu'daki savaştan çok büyük etkilendi" diye konuştu.

Savaş öncesinde, Nevruz'da İran'dan Van'a çok sayıda turistin geleceği ve esnafa "çifte bayram yaşatacağı" beklentisi olduğunu anlatan Adıyaman, ancak İranlı turistlerin gelmemesinin satış beklentisini düşürdüğünü ifade etti.

"Esnafımızı, sanatkarlarımızı çok zor duruma bırakıyor"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cabir Görmüş ise esnafın durumunun kötü olduğunu, çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Esnafın bayram hazırlıkları yaptığını anlatan Görmüş, "Esnaf sanatkarlarımız umudunu hem Nevruz'a hem bayrama bağlamıştı. Bu bağlamda da büyük bir heyecanla bekliyorduk. Tabii ister istemez İran'da olan bu savaş hem Van'a hem ülkemize büyük darbe vurdu. Savaşın bir an önce sonlandırılmasını istiyoruz. Savaş bir an önce sonlanırsa umutlarımız yine yeşerecek. Eğer ki bu savaş bitmezse ileriki günlerde sıkıntılar daha da artacaktır" diye konuştu.

Görmüş, kira artışlarının yüksekliğinin de esnafı olumsuz etkilediğine değinerek, "Mülk sahiplerinin de esnaf ve sanatkarlarımızı sıkboğaz etmesi, aşırı yüklenmesi, kiraların artışının çok fazla olması ister istemez esnafımızı, sanatkarlarımızı çok zor duruma bırakıyor" dedi.

"Komşumuzda çok ciddi bir sorun var"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva da iyi ve keyifli günler geçirmediklerini anlatarak, "Çünkü komşumuza yönelik saldırılarla başlayan çok ciddi bir yangın var. Bundan da doğrudan etkilenen kentlerin başında Van geliyor. Süreci kaygıyla takip ediyoruz" diye konuştu.

Van'a yılda 1 milyon turistin geldiğini varsaydıklarını bildiren Takva, "Kişi başına 500 dolarlık harcama yaptıklarını varsaydığımızda, ki bu düşük bir rakam, bu da 400 milyon dolarlık bir kayba neden oluyor. Van ölçeğindeki bir kent ekonomisinde bu önemli bir rakamdır" dedi.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Yerel, İran, Van, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 14:16:06. #.0.4#
SON DAKİKA: Van Esnafı Savaşın Etkilerinden Kaygılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.