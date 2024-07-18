Van Gölü ve Çevresi Sıcaklardan Bunalanları Serinletiyor

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(VAN) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 43 derecenin üzerine çıktığı illerde vatandaşlar serinlemek için Van Gölü ve çevresini tercih ediyor. TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, "Van turizm kokan, havası mis gibi bir şehir, tarihi, kültürü, turistik değerleri, misafirperverliği ile Van Türkiye'de bir numara. Sizlerin aracılığıyla herkesi Van'a davet ediyorum" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklardan bunalan bölge halkı Van Gölü ve çevresine akın ediyor. Hava sıcaklıklarının 43 derecenin üzerine çıktığı kentlerde uzmanlar, vatandaşları öğleden sonraya kadar dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe Van turizmi hakkında şunları söyledi:

"Van'da şu an sıcaklık 27- 28 derece, mont hırka ile geziyoruz bazen. Güneydoğu ve Türkiye'nin diğer kentlerinde bugün hava sıcaklıkları 43- 45 derece aralığında. İnsanlar deyimi yerindeyse pişiyor. Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanlar için Van bir cazibe merkezi, çok güzel bir havası var. Temmuz ve ağustos aylarında en fazla 27- 28 derece sıcaklık var. Akşam hırkasız, ceketsiz oturamazsınız.

"Uçak seferlerinin yetersizliği Van'daki turizmi sekteye uğratıyor"

Van'da havayolu ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz. Uçak sefer sayılarımız çok düşük yaklaşık bir ay, kırk gün Van çıkışlı ve Van dönüşlü uçaklarımızda maalesef yer yok. Metropollere insanlarımız gidemiyor. İş, taziye, düğünü olan gidemiyor veya gelmek isteyen gelemiyor. Bu anlamda çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza sektörün başkanı olarak seslenmek istiyorum. Ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Van bunu hak etmiyor. Turizm kokan turizm destinasyonu bir şehir, tren, uçak ve ulaşım yok. Ulaşım olmayınca bir kentin gelişmesini kalkınmasını bekleyemezsiniz. Lütfen sesimizi artık duysunlar, hızlı treni hayata geçirsinler, Van Ekspresi'ni haftanın her gününe yaysınlar. Bunlara ilaveten turizm trenini eklesinler. ve uçak sefer sayılarımızı makul seviyeye çeksinler. 2019 yılında günlük 23- 24 uçak seferi varken şimdi baktığımızda bu sayı 10'a inmiş durumda. Nüfus artık kaldırmıyor komşu ülkelerden İranlılar geliyor. Van'ın günlük girdisi 2 buçuk milyona yakın bir nüfusu var. Van bu mevsimde Türkiye'nin en güzel şehri, Turizm kokan, havası mis gibi bir şehir, tarihi, kültürü, turistik değerleri, misafirperverliği ile Van Türkiye'de bir numara. Sizlerin aracılığıyla herkesi Van'a davet ediyorum."

Özgökçe, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Muş'tan çok fazla yerli turistin Van'ı tercih ettiğini belirtti.

Van'da butik otel işletmecisi Serap Hakan, "Bizim butik bir otelimiz var. Aile oteliyiz. Komşu illerden Siirt, Diyarbakır, Adıyaman ve Antep'ten yakın illerden sürekli Van'a talep var. Haftalık ve aylık misafirlerimiz konaklıyor. Van Güneydoğu'ya göre serin bir şehir o yüzden genellikle sıcak şehirlerden Güneydoğu bölgesinden misafirlerimiz ağırlıyoruz" dedi.