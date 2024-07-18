Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüs Yaylası'nda PKK tarafından katledilen 24 kişi anıldı - Son Dakika
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Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüs Yaylası'nda PKK tarafından katledilen 24 kişi anıldı

Van\'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüs Yaylası\'nda PKK tarafından katledilen 24 kişi anıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde PKK terör örgütü tarafından 31 yıl önce Sündüs Yaylası'nda kurşuna dizilerek öldürülen 14'ü çocuk 24 kişi, mezarları başında anıldı. Anma programında konuşan Van Valisi Ozan Balcı, terör örgütünün birlik ve beraberliğimize kast ettiğini ancak başarılı olamayacağını vurguladı. Programın ardından şehitlik alanında dualar edildi.

18.07.2024 16:58
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Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüs Yaylası'nda, PKK terör örgütünün 31 yıl önce kurşuna dizerek katlettiği 14'ü çocuk olmak üzere 24 kişi, mezarları başında anıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışlık ihtiyaçlarını karşılamak, koyunlarını otlatmak amacıyla yaylaya giden ve 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aileden 14'ü çocuk 24 kişi için anma programı düzenlendi. Bahçesaray Kaymakamlık Parkında düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda bir konuşma yapan Van Valisi Ozan Balcı, 31 yıl önce 24 vatandaşın bölücü terör örgütü ve onun işbirlikçileri tarafından şehit edildiklerini hatırlattı. Vali Balcı, "Bu terör örgütünü ve işbirlikçilerini kınıyorum. Terör örgütü, Sündüz Yaylasında milletimizin umutlarını bozmak istemiştir. Ama bunu başaramadılar, asla başaramayacaklar. Biz Burada Türk bayrağı altında doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi, yaşlısı genci, kadını erkeği ile birlik beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Terör örgütünün birlik beraberliğimize, ülkemizin istiklal ve istikbaline kast ederek ulaşacağı bir hedef ve yol yoktur. Devletimiz büyüktür. Milletimiz, ilim irfan sahibidir. Her şeyin farkındadır. Terör örgütü bu saldırıyı milletimize yapmıştır. Milletimiz terör örgütüne geçit vermemiştir. Bundan sonra da vermeyecektir. Devletinin yanında durarak terör örgütlerine şimdiye kadar gereken cevabı vermiştir. Bizler bu bölgede, bu coğrafyada huzur, refah, barış içerisinde yaşayacağız. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından ilçede bulunan şehitlik alanına gidildi. Burada Vali Balcı ve beraberindekiler, şehit mezarlarına gül bırakarak dualar etti.

Programa Vali Ozan Balcı'nın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüs Yaylası'nda PKK tarafından katledilen 24 kişi anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüs Yaylası'nda PKK tarafından katledilen 24 kişi anıldı - Son Dakika
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