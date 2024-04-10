Van\'ın Erciş ilçesinde Bayram Namazı

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Van'ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Vanyolu Camisi'nde buluşan vatandaşlar, İlçe Müftüsü Abdullah Bora'nın günün anlam ve önemi belirten vaaz ve duasını dinledi. Vaaz sonunda İlçe Müftüsü Abdullah Bora, dünyada zülüm gören başta Filistin ve Gazze olmak üzere tüm Müslümanlara dua ederken, cemaat ise edilen duaya amin dedi. Müftünün vaaz kürsüsünden vermiş olduğu vaaz ve duanın ardından tekbir ve salavatlarla bayram namazı kılandı.

Bayram namazı sonrası vatandaşlar cami içinde Kaymakam Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Müftüsü Abdullah Bora ve cemaatle bayramlaştılar.

Erciş Kaymakam Murat Karaloğlu da, namaza gelen dünya ezan okuma birincisi Muhsin Kara ile yakından ilgilenerek, Erciş'te görmekten çok mutlu olduğunu ifade etti.

Cami çıkışında Kızılay ekipleri cemaate lokum ikram etti. - VAN