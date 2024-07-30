Van\'ın Erciş Kaymakamı Muhtarların Sorun ve Taleplerini Dinledi

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Van'ın Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Erciş Kaymakamlık konferans salonunda yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda, kurum amirleri birer değerlendirme konuşması ve sunum yaptılar. Konuşmaların ardından muhtarların mahalleleri ile ilgili sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Murat Karaloğlu, dile getirilen konularla ilgili kurum müdürlerine doğrudan ileterek muhtarlara yardımcı olunması, sorun ve taleplerin çözümlenmesi talimatını verdi.

Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - VAN