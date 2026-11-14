Van İpekyolu'nda besiciler satışlar durma noktasında, piyasada para yok diyor - Son Dakika
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Van İpekyolu'nda besiciler satışlar durma noktasında, piyasada para yok diyor

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Van İpekyolu\'nda besiciler satışlar durma noktasında, piyasada para yok diyor
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Van İpekyolu\'nda besiciler satışlar durma noktasında, piyasada para yok diyor
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Van İpekyolu'ndaki canlı hayvan pazarında besiciler, artan yem ve işçilik maliyetleriyle satışların durma noktasına geldiğini belirtti. Üreticiler, hayvan fiyatları yükselse de piyasada para bulunmadığını, satışların borçla yapıldığını ve vadeli ödemelerin geciktiğini söyledi.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'ın İpekyolu ilçesindeki canlı hayvan pazarında besiciler ve esnaf, artan yem, saman, mazot ve işçilik maliyetlerine rağmen satışların durma noktasına geldiğini belirtti. Üreticiler, hayvan fiyatlarının yükselmesine rağmen piyasada para bulunmadığını belirterek, satışların büyük ölçüde borçla yapıldığını dile getirdi.

İpekyolu ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında üretici ve satıcılar, artan maliyetler, düşen alım gücü ve ödeme sorunları nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerini ifade etti. Besiciler, hayvan fiyatlarının yükselmesine rağmen alıcı sayısının azalmasından dert yandı.

Pazar esnafından İsmet Ertaş, Van'daki hayvan fiyatlarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok pazara göre daha yüksek olduğuna dikkati çekti. Erkek kuzuların 22 bin ila 32 bin lira arasında, dişi kuzuların ise 16 bin ila 24 bin lira arasında satıldığını belirten Ertaş, hem üreticilerin hem de alıcıların mevcut durumdan memnun olmadığını ifade etti.

Ertaş, en büyük sorunun ödeme gecikmeleri olduğunu belirterek, bir ay vadeyle verilen hayvanların bedelinin çoğu zaman iki ay sonra tahsil edilebildiğini söyledi.

"PİYASADA HAREKET VAR AMA PARA YOK"

Hayvan satıcısı Saddam Güneş de pazarda alım satımın sürdüğünü, ancak nakit akışının durma noktasına geldiğini belirtti. Güneş, satış yaptıkları hayvanların bedelini zamanında tahsil edemediklerini, bu nedenle yeni hayvan alımında zorlandıklarını ifade ederek, "On hayvan satıyoruz, yerine beş hayvan alamıyoruz. Piyasada canlılık var ama para dönmüyor" dedi.

"ARTAN MALİYETLER ÜRETİCİYİ ZORLUYOR"

Besici Hüseyin Mevdut ise yüksek maliyetlerin üretici ciddi oranda etkilediğini belirterek, saman, yem ve işçilik giderlerinin hızla arttığını söyledi. Özellikle çoban ücretlerinin ciddi bir yük oluşturduğunu ifade eden Mecdut, "Çobana aylık 110 bin lira ödüyoruz. Yem ve diğer giderlerle birlikte maliyetler her geçen gün yükseliyor" diye konuştu.

"HER ŞEY BORÇLA DÖNÜYOR"

Pazar esnafından Aslan Özgür de hayvan fiyatlarının yükselmesine rağmen piyasada para bulunmadığını söyledi. Satışların büyük ölçüde borçla yapıldığını belirten Özgür, yem, saman ve arpa fiyatlarındaki artışın üretici üzerindeki baskıyı artırdığını kaydetti. Özgür, devlet ve yerel yönetimlerden yem desteği talebinde bulunarak üreticilerin desteklenmesi için çağrıda bulundu.

"VADELİ SATIŞLAR YAYGINLAŞIYOR"

Besici Necip Yılmaz, hayvancılık sektöründe vadeli satışların giderek yaygınlaştığını, alıcıların belirlenen sürelerde ödeme yapmaması nedeniyle üreticilerin zarar gördüğünü söyledi. Ödemelerin gecikmesi tüm sektörü etkilediğini belirten Yılmaz, geçen yıllara kıyasla üreticinin daha fazla zorlandığını ifade etti.

"ÜRETİCİNİN AYAKTA KALABİLMESİ İÇİN DESTEK ŞART"

Hayvancılıkla uğraşan Nurullah Ateş ise hem piyasa koşullarından hem de hayvan pazarındaki fiziki şartlardan şikayet etti. Yağışlı havalarda pazar alanının yeterince temizlenmediğini söyleyen Ateş, yüksek akaryakıt maliyetleri nedeniyle dışarıdan alıcıların da pazara gelmediğini belirtti. Yaklaşık 300 küçükbaş hayvana sahip olduğunu söyleyen Ateş, yem ve mazot fiyatlarının düşürülmesini isteyerek, "Fiyatlar iyi görünse de alıcı yok. İnsanlar hayvan satıyor ama parasını haftalar sonra alabiliyor. Üreticinin ayakta kalabilmesi için destek şart" dedi.

Kaynak: ANKA
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