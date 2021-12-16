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Van itfaiyesi 7 bin 570 olaya müdahale etti - Son Dakika

Van itfaiyesi 7 bin 570 olaya müdahale etti

16.12.2021 20:41

Van itfaiyesi 7 bin 570 olaya müdahale ettiVAN Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki itfaiyenin araç ve personel açısından Türkiye'de en iyi itfaiyelerden biri olduğunu söyledi.

Van itfaiyesi 7 bin 570 olaya müdahale etti

VAN Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki itfaiyenin araç ve personel açısından Türkiye'de en iyi itfaiyelerden biri olduğunu söyledi.

Van Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, son bir yıl içerisinde merkez ve 13 ilçede bin 379'u yangın olmak üzere toplam 7 bin 570 olaya müdahale etti. Kent genelindeki 13 ilçede, 1 milyon 200 bini aşkın nüfusa büyük bir özveri ile hizmet veren Van Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı; 13 grup amirliği, 2 müfreze, 40 araç ve 279 saha personeli ile 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. 81 ildeki itfaiye teşkilatları arasında ilk 10'da yer alan Van itfaiyesi; 2021 yılı içerisinde bin 379 yangın, 260 trafik kazası, 337 insan kurtarma, 855 hayvan kurtarma, 303 su baskını, 40 tatbikat ve 3 bin 521 merdiven görevi ve baca temizliği gibi birçok olaya müdahale etti. Bunun yanında vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için çalışan itfaiye ekipleri; ayrıca personel eğitimi, resmi kurum çalışanlarının bilinçlendirilmesi, okullarda yangın ve deprem tatbikatları, bilgilendirme toplantıları ve seminer gibi çok sayıda farkındalık çalışmasında da yer aldı.

"Van'da bu yıl en çok baca temizliği yapıldı"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, itfaiye ekiplerinin kırk araç ve 13 ilçe grup amirlikleriyle vatandaşlardan gelen çağrılara cevap verdiğini söyledi. Vali Bilmez, "Burada sadece yangınlara müdahale edilmedi. Trafik kazaları, mahsur kalan hayvanların kurtarılması için de itfaiye ekiplerimiz grev yapıyor. Van'da bu yıl en çok baca temizliği yapıldı. Yıl içinde 3 bin 521 baca temizliği yapılmış, 7 bin 570 olaya müdahale edilmiş ve bunun bin 379'u yangındı. Ayrıca 260 olayımız trafik kazası, 337 insan kurtarma, 855 olayımız hayvan kurtarma, bunların bir kısmı evcil hayvanlar ve 303 adet te su baskını olayına müdahale edildi. İtfaiyemizin araç ve personel açısından

Türkiye'de en iyi itfaiyelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Olaylara müdahale hızımız oldukça iyi" dedi.

Tüm ilçelerde itfaiye ekiplerinin hazır kıta beklediğini de sözlerine ekleyen Vali Bilmez, "Kış şartlarımız çok zor geçiyor. Bunun için Saray'da, Başkale'de ve kapalı garaj olmayan ilçelerimizde itfaiye binalarımızın bir kısmını bitirdik, bir kısmının da yapımı devam ediyor. Belki yılda bir defa lazım olur ama onu da en üst düzeyde tutacak şekilde hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Van itfaiyesi 7 bin 570 olaya müdahale etti
Van itfaiyesi 7 bin 570 olaya müdahale etti
Van itfaiyesi 7 bin 570 olaya müdahale etti
Van itfaiyesi 7 bin 570 olaya müdahale etti

Emin Bilmez, Türkiye, Tragger, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van itfaiyesi 7 bin 570 olaya müdahale etti - Son Dakika


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