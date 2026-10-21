Van OSB Başkanı Aslan, tarafsız basını kamuoyunun vicdanı olarak tanımladı - Son Dakika
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Van OSB Başkanı Aslan, tarafsız basını kamuoyunun vicdanı olarak tanımladı

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Van OSB Başkanı Aslan, tarafsız basını kamuoyunun vicdanı olarak tanımladı
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Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Aslan, tarafsız ve bağımsız basını kamuoyunun vicdanı olarak niteledi, özgür basını demokrasinin olmazsa olmazı saydı ve basın emekçilerinin gününü kutladı.

Van Organize Sanayi Bölgesi (VAN OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tarafsız, ilkeli ve bağımsız basının önemine vurgu yaptı.

Kamuoyunu doğru bilgilendiren, habercilikte ülkeselliği şiar edinen, tarafsız ve objektif habercilik yapan tüm gazetecilerin ve basın yayın mensuplarının kutsal bir görev yürüttüklerini belirten Van OSB Başkanı Memet Aslan, toplumun olayları doğru bilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayan unsurun ilkeli gazeteciler olduğunu ifade etti. Basının toplumsal sorumluluğuna dikkat çeken Başkan Aslan, "Tarafsız basın yayın yani gazetecilik, kamuoyunun vicdanıdır. Bağımsız gazetecilik hiçbir siyasi veya politik bir parti ya da grubun tesirinde kalmadan politikaların belirlenmesinde doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilme kabiliyetine sahiptir. Hür ve tarafsız basın, bireysel değil toplumsal çıkar ve menfaatler doğrultusunda haber yapar, haktan, hukuktan yana hep duruş sergiler" dedi.

Demokrasinin temel taşlarından birinin özgür basın olduğuna vurgu yapan Memet Aslan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Demokrasinin olmazsa olmazı olan basın yayın ne kadar hür olursa toplum da o kadar özgür olur. Toplumun ekonomik ve sosyal refahı, bireylerin düşünce ve fikir hürriyeti, inanç ve yaşam biçimi özgürlüğü ne kadar kutsalsa; gazeteciliğin, basın yayının hürriyeti de o kadar kutsaldır. Ülkenin ve vatanın birliğini ve bütünlüğünü, toplumun huzur ve barışını, bireylerin hak ve özgürlüklerini, toplumsal mutabakatı, tarafsız ve objektif haberciliği ilke edinen tüm basın emekçilerinin Dünya Gazetecilik Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: İHA
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