Van Oto Pazarında Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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Yerel

Van Oto Pazarında Bayram Yoğunluğu

Van açık oto pazarı, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların akınına uğradı, alım satım zorlukları yaşandı.

29.03.2025 14:00
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Van açık oto pazarında bayram öncesi yoğun ilgi gördü

VAN - Van'da her bayram öncesi hareketliliğin yaşandığı açık oto pazarı, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların akınına uğradı.

Tuşba ilçesinde Erciş karayolu üzerinde kurulan açık oto pazarı, bayram öncesi yoğun günlerinden birini yaşadı. Araç almak ve satmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren pazara akın ederken, piyasalardaki dalgalanmalar alım satım sürecini etkiledi. İkinci el araç almak isteyenler özellikle ekonomik ve yakıt tasarrufu sağlayan modelleri tercih ederken, satıcılar ise son dönemde fiyatların düştüğünü ancak alıcı bulmakta zorlandıklarını dile getirdi.

"Bundan sonra fiyatlar yükselmez"

Konuya ilişkin konulan galerici esnafı Yunus Polater, ikinci el araçların bir yatırım amacından çıktığını belirtti. Geçtiğimiz yıllarda araçların yatırım amacıyla kullanıldığını ifade eden Polater, "Şu an araçlar sadece binek ihtiyacından dolayı alınıyor. Çünkü maliyetler fazladır. Şu an bu araç alınırsa 5 bin ekspertiz, 20 bin sigorta ve yağ değişimi gibi bakımlarla birlikte 30-35 bin lira bir masrafı oluyor. Bu yüzden kimse araçlara yaklaşamıyor. Fiyatlar sonu gördü ve bundan sonra da yükselmez. Bu yüzden bundan sonra fiyatlar da düşecektir" dedi.

Sabah saatlerinden itibaren aracını satmak için pazara geldiğini dile getiren Muhammet Emin Küçük isimli vatandaş ise "Kimse gelip aracıma bakmadı. Bu piyasadan mı nasipten mi kaynaklanıyor diye kestiremedim. Çünkü kimse aracı aldığı fiyattan aşağı satmak istemiyor. Zarar etmek istemedikleri için de alışveriş olmuyor" diye konuştu.

Araç almak için pazara gelen vatandaşlar da temiz ve uygun fiyatlı araçların zor bulunduğunu belirterek, bu yüzden bütçelerine uygun araç da bulamadıklarını kaydetti.

(YLM-ŞAK-Y)

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Ekonomi, 3-sayfa, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van Oto Pazarında Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

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